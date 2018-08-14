هكذا احتال رجل الأعمال «الثعلب» على مدير صحة وباع «فيلته» لابن «الجنرال» نوبة!

محكمة غرداية أصدرت أمرا بالقبض عليه

المشتبه فيه معروف متابع في قضايا أخرى مماثلة وضحاياه بالجملة

أصدرت محكمة غرداية أمرا بالقبض على رجل أعمال معروف يدعى «ع.س» ويملك منتجعا معروفا بمنطقة بني يزڤن ومجمعا للتبريد بنفس المنظقة، إضافة إلى استثمارات بأوروبا، خاصة في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا، مع أمر ثان بسحب جواز سفره ومنعه من السفر، خاصة أنه يملك إقامة دائمة بفرنسا.

يأتي ذلك على خلفية قضية متابع بها تخص النصب والاحتيال راح ضحيتها مدير ولائي سابق للصحة والسكان بكل من ولاية غرداية وورڤلة، والذي سلّمه وكالة لبيع فيلا تقع بمنطقة اسطاوالي بمبلغ مليار و800 مليون سنتيم.

حيث باعها المشتبه فيه لابن اللواء «مناد نوبة» القائد السابق لسلاح الدرك الوطني، ثم سلم الضحية لرجل الأعمال «الثعلب» مبلغا ثانيا قدره مليار سنتيم من أجل شراء فيلا تقع بمنطقة الشراڤة.

ولكن هذا الأخير -حسب الشكوى- تنصل من الأمر، ليتم تحرير شكوى ضده بمحكمة غرداية التي تابعته بتهمة النصب والاحتيال، خاصة مع تقدم ضحايا آخرين، منهم رجال أعمال بالجزائر العاصمة قدموا شكاوى على أساس أن رجل الأعمال المعروف باسم «الثعلب» قام بالنصب عليهم، بعد تسليمهم وكالة لبيع مسكن بقيمة 2.6 مليار سنتيم بالجزائر العاصمة.

كما توجد قضية ثالثة تتعلق برجل أعمال من البليدة اشترك معه في مشروع ولكنه اتهمه بالنصب والاحتيال عليه والاستحواذ على أمواله.

وفي انتظار ما ستسفر عنه القضية، خاصة أن رجل الأعمال متواجد في حالة فرار إلى غاية الساعة، كما تجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال المشهور باسم «الثعلب» معروف بعلاقاته مع عدد من كبار المسؤولين.