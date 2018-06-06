هكذا احترف عشريني تزوير “الفيزا” حسب رغبات المواطنين

أطاحت مصالح أمن العاصمة مؤخرا بعشريني إمتهن تزوير آلاف الوثائق الإدارية والرسمية الخاصة بملفات التأشيرة بطريقة إحترافية.

من شهادات مدرسية، شهادات عمل، شهادات انتماء لصندوق الضمان الإجتماعي وغيرها من الشّهادات التي تخصّ هيئات رسمية التي يجد المواطنون صعوبة في استخراجها.

وحسب مصادر موثوقة لـ”النهار أونلاين”، فإن قضية الحال، عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي.

وذلك على إثر معلومة مفادها أنّ أحد الأشخاص يقوم بعرض خدماته المتمثّلة في توفير مختلف الوثائق الخاصة بملفات التأشيرات وغيرها من الوثائق لزبائنه.

الذين يصرّح لهم بأنها مزوّرة بطريقة احترافية ولا يمكن تمييزها مع النسخة الاصلية.

وعليه وبعد الترصّد للشخص المشتبه فيه واستنادا لإذن نيابي بتفتيش المنزل، تمّ توقيف المشتبه فيه وحجز حاسوب آلي.

قرص صلب محمول به أكثر من 100 ملف لوثائق تمّ تزويرها.

شهادات مدرسية، شهادة أجر، كشف تخليص، ملف خاص بتأشيرة، أوراق عليها نماذج أختام رسمية، 04 نسخ خاصة بوثائق هوية لمواطنين.

شهادتي انتماء للضمان الاجتماعي، نسخة من شهادة عمل، مبلغ مالي قدره 14 مليون سنتيم.

بعد إحالة المشتبه فيه على التحقيق اعترف عبر كافة مراحله بما نسب إليه من أفعال، مصرّحا أنه كان يزوّر الوثائق التي تُطلب في ملفات طلبات التأشيرة.

والتي يجد المواطنون صعوبة في الحصول عليها، عن طريق إدراج نماذج منها في الحاسوب واستنساخ الأختام وتقليدها بدقة.

وقد تمّ إيداع المعني الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية المختص إقليميا في انتظار إحالة المتهم على العدالة لمحاكمته.