هكذا احتفلت سارة لعلامة بتتويج الخضر

احتفلت الفنانة الجزائرية، “سارة لعلامة”، بتتويج المنتخب الجزائري لكرة القدم، بالكأس الإفريقية، ليلة أمس الجمعة، بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونشرت بطلة مسلسل “مشاعر”، جانبا من خروجها للإحتفال بهذا التتويج التاريخي للخضر، على صفحتها بالأنستغرام، حسب خاصية الستوري.

كما قدمت ساندريلا الشاشة الجزائرية، تهانيها، للشعب الجزائري، بمناسبة تتويج الخضر بالنجمة الثانية في تاريخ الكرة الجزائرية.

وكتبت الفنانة عبر صفحتها على الأنستغرام: “نحن الأبطال، برافو للاعبين والمدرب، والمناصرين..1 2 3 viva l’algérie”.