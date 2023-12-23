هكذا احتفلت سفارة الجزائر بمدريد باليوم العالمي للغة العربية

نظّمت سفارة الجزائر بمدريد اليوم احتفالية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للغة العربية المصادف ليوم 18 ديسمبر من كل سنة. وذلك بحضور طاقم السفارة وأبناء الجالية الوطنية المقيمة بإسبانيا.

وفي كلمته بهذه المناسبة، نوّه السفير عبد الفتاح دغموم بالدور الكبير الذي لعبته الجزائر، بمعية دول عربية أخرى. من أجل اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 3190 بتاريخ 18 ديسمبر 1973. مؤكدا أن هذا القرار الهام أعطى للغة الضاد مكانتها في محافل الأمم وحقها الطبيعي. نظرا لإسهاماتها الكبيرة في إثراء التراث الإنساني وكذا العلوم والتاريخ والفلسفة والفنون وغيرها من المجالات.

كما أبرز الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا الجزائرية للغة العربية التي تعتبر اللغة الرسمية للدولة وكذا إحدى مكونات الهوية الوطنية. إلى جانب الإسلام والأمازيغية. والتي شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة تعزيزها وترقيتها.

هذا وتشجيعا لأبناء الجالية على الاهتمام باللغة العربية وتنمية قدراتهم فيها، نظمت السفارة مسابقة لفائدة الأطفال في مجال القراءة والإنشاد والكتابة. حيث تم تكريم المشاركين في ختام هذه الاحتفالية تقديرا لاجتهادهم ومثابرتهم.

وقد ثمّن الحاضرون هذه المبادرة التي تساهم في تقوية الروابط بين أعضاء الجالية الوطنية والبلد الأم الجزائر.