هكذا احتفل صان داونز بفوزه العريض على شباب بلوزداد

احتفل فريق ماميلودي صان داونز الجنوب افريقي، بفوزه العريض اليوم السبت، أمام شباب بلوزداد، ضمن ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال.

ومباشرة عقب اعلان حكم المباراة نهاية اللقاء، توجه لاعبو صان داونز، إلى جماهيرهم بملعب “نيلسون مانديلا” لمقاسمتهم فرحى الفوز.

كما رقصت تشكيلة النادي الجنوب افريقي مطولا، على طريقتهم الخاصة، أمام أنصارهم من الجالية المتواجد بالجزائر.

يذكر أن ماميلودي صان داونز، فاز برباعية مقابل هدف، على شباب بلوزداد، لحسبا ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال.