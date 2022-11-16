هكذا احتفل متهم بعد قدوم المرحوم جمال بن اسماعيل في “الفيتو”

تمسك المتهم غير الموقوف ” ب.عمر” بإنكار بشدة التهم المنسوبة اليه أمام هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الاربعاء. خلال مواجهة القاضي له بالافعال التي اقترفها بيوم ارتكاب جريمة مقتل جمال ولد اسماعيل. الأمر الذي جعل النيابة العامة تثور في وجه ويواجهه بأقواله امام قاضي التحقيق.

وكشفت النيابة العامة أفعالا خطيرة وفظيعة عن الجريمة، استنادا إلى تصريحات المتهم نفسه أين أقر بأنه كان في حالة هيجان شديدة بيوم الجريمة. بسبب تضرره من احتراق منزله العائلي جراء الحرائق التي شهدتها منطقة القبائل.

وخلالها تزع قميصه الأسود وراح يلوّح به عاليا في السماء احتفالا وتعبيرا عن مدى فرحته بقدوم مفتعل الحرائق -حسبه-. وبمجرد وصول سيارة الشرطة التي كان على متنها جمال بن اسماعيل، قام بضربها برجليه ويديه. تحريضا على اخراجه منها للاعتداء عليه حتى يشفى غليله، قبل ان يقوم احدهم باخراجهم من السيارة ووضعه على الارض. مضيفا انه بعدها شاهد شخصين يقوم بسحب الضحية على طول الأرض لينهالوا عليه بالضرب المبرح.

وثار النيابة مجددا في وجه المتهم، قائلا ” كانل راكم تقولوا رحنا نهدؤوا الوضع..لو حقا فعلتم هذا لما قتل المرحوم ” محاولا النيابة اقناع المحكمة بأن المتهم ومن سبقه شاركوا في الجريمة بطريقة مباشرة من خلال تحريض القتلة على ضربه وذبحه ثم حرقه في الساحة.