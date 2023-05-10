هكذا اختطف “محمد الكحلة” وشريكه عشريني وجرداه من ثيابه لتصويره عاريا بباب الوادي

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء تسليط عقوبة 10سنوات سجنا نافذا. في حق المتهمين الموقوفين ” ق.زكرياء” و” ك.م.مهدي”. لاقدامهما على اختطاف ابن الحي واحتجازه في منزل مهجور بأعالي القصبة بالعاصمة. وتعذيبه بواسطة الضرب وتحريض الكلاب المفترسة مخلفة له جروحا بليغة. ثم تجريده من ملابسه كلية بغرض تصويره بواسطة هاتف نقال وابتزازه بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قام المتهمين كليهما، بتعنيف الضحية وضربه بواسطة أسلحة بيضاء، وسرقة هاتفه النقال وأمواله وهو في حالة يرثى لها.

وقائع القضية..

وقائع القضية انطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها الضحية المدعو “ق.زكرياء” أمام مصالح الشرطة القضائية بالجزائر الوسطى يوم 17 ماي 2022. مقدما وصفة طبيا بها عجزا طبيا مدته 12 يوما، ضد صديقه المدعو ” م.زكرياء’ المكنى ” محمد الكحلة”. بعدما قام هذا الاخير بتاريخ 14 ماي 2022، باستدراجه الى السلالم بالقصبة في مكان مهجور. وخلالها التحق شريكه المدعو ” ك.م.مهدي” الملقب باسم ” محمد الكحلة” ، وعندها قاما باحتجازه.

وفي تلك اللحظة اخبره ” زكرياء” الذي كان يمسك عدة سلاسل موصولة بالكلاب المفترسة. بأنه غاضب عليه بسبب عدم الوقوف معه خلال تعرضه

للضرب بحي باب الوادي من طرف المدعو ” هشام”.

مضيفا الضحية أن المشتكى منه ” زكرياء” قام بسلبه هاتفه النقال بدون شريحة ومبلغ مالي قدره 5ملايين سنتيم. ثم حرض عليه مجموعة من الكلاب المفترسة فتعرضت ملابسه للتمزيق. بعد الاعتداء عليه بالضرب على الوجه بواسطة عصا ” بيزبول” وعلى الرأس بواسطة سكين من نوع “كلونداري”، ثم قام ” وتهديده.

وأضاف في شكواه أن ” ك.م.مهدي” قام بتصويره عاريا بواسطة هاتفه النقال بعد تجريده من ملابسه كلية تحت التهديد. والسكين على رقبته، ثم انصرفا بعدها فتهجمت الكلاب عليه بتحريض من المتهم ” ق.زكرياء”. فتمكن من الفرار بصعوبة واختبأ في موقف السيارات خلف سيارة مركونة.

وأسفرت عملية التفتيش الالكتروني في اطار التحقيق بعد توقيف المتهم ” ق . زكرياء ” على ضبط فيديو مدته 3دقائق وثانية. يوضح كيفية احتجاز الضحية والكلب المفترس بالقرب منه يعتدي عليه. كما ظهر مجرد من الثياب كما جاء في مضمون الشكوى.

وكللت التحقيقات بتوقيف كلا المتهمين ” ق.زكرياء” و” ك.م.مهدي” اللذين تم ايداعهما الحبس. بتهمة تتعلق بجناية الاختطاف المقترن بظرف العنف،التهديد والاستدراج، جنحة الضرب والجرح بسلاح. جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص وجنحة السرقة.

وفي الجلسة اعترف المتهمين ق.زكرياء” و: ك.مهدي” بالتهم المنسوبة اليهما. مصرحا المتهم ” ق.زكريا

ء” أن ما حدث سوء تفاهم بينه وبين صديقه الضحية، وأنه لم يستدرجه بل جاء اليه بمحض إرادته، أما الضحية فقد أبدى تنازله وصفحه على صديقه ” زكرياء”.

