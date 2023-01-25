هكذا اختلست عصابة “موح بيبوزا” مقاول لسلبه سيارته ثم بيعها بعد تزوير وثائقها بالعاصمة

من المقرر أن تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء خلال الأسابيع المقبلة. ملف جماعة أشرار يقودها المتهم ” محمد بيبوزا” اقدمت على اختطاف مقاول من العاصمة. الذي لا يزال مصيره مجهولا لعدم تمكن مصالح الأمن من تحديد مكان تواجده حيا أو ميتا.

كما أقدم المتهمون محل المتابعة على سلب الضحية سيارته من نوع ” فولسفاغن غولف الجيل السابع”. وهاتف النقال ثم تخلصوا منه بيعه في سوق الدلالة ببلكور. أما السيارة فتم تزوير بطاقة اقامة الضحية ليتسنى لهم نقل ملكيتها. والحصول على بطاقة تسجيل السيارة باسم الضحية في غيابه قبل أن يتم تداولها للبيع.

ويتابع في القضية 6 متهمين أحدهم في حالة فرار المدعو ” ز.ع المالك”. أما البقية فيتعلق الأمر بكل من المدعو ” س.ي”، ” إ.محمد امين”، الملقب ب” بيبوزا” ،” أ.رياض”،” ع.ياسين”، ” ب.ع”. بجناية الاختطاف وتكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية التزوير في محررات رسمية.

تفاصيل القضية..

وفي تفاصيل الملف الذي أجلته هيئة المحكمة بطلب من الدفاع، فإن الوقائع تعود الى تاريخ 1 اكتوبر 2021. اين تقدم شقيق الضحية أمام مصالح الأمن بالعاصمة للتبليغ عن اختفاء شقيقه ” د.مختار”. الذي غادر المنزل العائلي منذ تاريخ 28 سبتمبر 2021. على متن سيارته من نوع ” فولسفاغن ” مصرحا أيضا أنه اتصل به. المدعو ‘ ز.ع المالك” صديق شقيقه المختفي. ليخطره أن شقيقه شاهده مع أحد الأشخاص يدعى ” محمد بيبوزا” المعروف بسمعته السيئة وموافقه العدلية.

واكدت المعلومات الميدانية أن الضحية شاهد آخر مرة يوم 28 سبتمبر رفقة المدعو ” .ع المالك” بحي ديار الباهية بالقبة. هذا الاخير أكد أنه اتصل بشقيق الضحية. وأخبره ان اخاه تم اختطافه من طرف المدعو ” محمد بيبوزا”. وانه متواجد بمدينة سكيكدة وأنه متواجد الى هناك للبحث عنه.

كما كشفت التحريات التقنية من خلال استغلال كشف المكالمات الهاتفية للرقم الهاتفي للضحية. تبين أن آخر اتصال أجراه كان صبيحة يوك 29 سبتمبر 2021. بحي سعيد حمدين ببئر مراد رايس وأن هاتفه استعمل في نفس اليوم على الساعة العاشرة. على مستوى حي جنان السفاري ببئر خادم. أين ركبت فيه شريحة اخرى لصاحبها المدعو ” د.ياسين”.

كما تبين أمه لم يتجه اطلاقا الى ولاية سكيكدة بل توجه الى البويرة. ثم رجع الى العاصمة ليغادرها مساءا الى ولاية تلمسان وظل يتنقل بين وهران وتلمسان.

كما أفضل التحريات بين توقيف المتهم ” س.فريد” على متن سيارة الضحية في 29 اكتوبر 2021، بحي بإرادو بحيدرة. أن المتهمين خططوا لاختطاف الضحية ” د.مختار’ وسلبوه هاتفه النقال وسيارته. وعرضهم للبيع لتضليل رجال الأمن بحيث تم بيع الهاتف للمدعو ” د.ياسين”. بسوق الدلالة أما السيارة تم التخلص منها بمساعدة المتهم ” ع.توفيق” بتزوير بطاقة اقامة الضحية. حتى يتسنى لهم استكمال إجراءات البيع ونقل ملكيتها للضحية. عن طريق التزوير طال بطاقة تسجيل السيارة باسم الضحية في غيابه، غير أن توقيف السيارة. من طرف مصالح الأمن واكتشاف أمرهم حال دون ذلك.