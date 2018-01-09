هكذا اختلس قابض مكتب بريد مليار سنتيم ثم «حصّلها» في الشرارة الكهربائية!

قام بإضرام النار في قبو الأرشيف لطمس كل الأرقام التي تكشف قيامه بالاختلاس

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء، قابض مكتب البريد بحي الفداء ببوروبة في باش جراح بجناية الحريق العمدي واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وذلك إثر إقدامه على حرق أرشيف المركز من أجل طمس عمليات اختلاس تورط فيها.

ملابسات القضية تعود إلى سنة 2014، وذلك بناء على شكوى تقدم بها عدة زبائن تفيد بتعرض حساباتهم الخاصة بالاحتياط والتوفير إلى الاختلاس، ويتعلق الأمر بـ 9 أشخاص أغلبهم نساء، وذلك بمركز بريد والمواصلات بحي الفداء في بوروبة بباش جراح، وهو ما دفع المديرية العاصمة بمباشرة تحقيقات داخلية بالمكتب انطلاقا من رئيس المكتب، ويتعلق الأمر بالمدعو «ت.محمد» الذي وجهت له هذه التجاوزات، حيث ولدى التدقيق في الحسابات تم اكتشاف اختلاس هذا الأخير لمبلغ يفوق 280 مليون سنتيم، إضافة إلى قيامه بعمليات سحب غير شرعية من أرصدة الزبونات نم دون علمهن وإرجاعه في تواريخ مغايرة، حيث قدر بما يقارب 550 مليون سنتيم، هذا الأخير ولدى استدعائه للتحقيق لم يستجب للاستدعاء، وبتاريخ 11 فيفري 2014، تعرض قبو الأرشيف إلى الحريق، وهو ما كان وراء إتلاف جميع السجلات والوثائق الخاصة بأرشيف الزبائن بالمركز.

وإثر فتح ملف للتحري في الواقعة، تم توجيه أصابع الاتهام مرة ثانية لرئيس المكتب، والذي تبين خلال التحقيق معه أنه الفاعل بعدما صرح خلال التحقيق معه من طرف الشرطة القضائية أنه يوم الوقائع كان متواجدا بالمكتب، حيث قام بمحاولته تنظيف المكتب بمفرده، ولدى توجهه إلى القبو لوضع الأرشيف نشب حريق في الكرتون لم يتمكن من إخماده.

وأضاف في موضوع الاختلاسات أنه المسؤول والمشرف على مراقبة عمل الموظفين بمركز البريد وعلى مستوى الشبابيك، وأقر أنه يقوم بتحرير وملأ وتوقيع عرضا عن صاحب الدفتر الخاص بعمليات السحب والإيداع.

ورفع جميع المعلومات كونه يملك الرقم السري الخاص بالقاعدة الآلية للمعطيات، الأمر الذي مكنه من اختلاس مبالغ مالية من حسابات الزبائن، وأرجع سبب قيامه بهذه الجرائم إلى أنه اكتشف تعرض المركز إلى عدة عمليات سرقة لمبالغ مالية من قبل الموظفين من دون أن يستطيع تحديد هوياتهم، منها سرقة طوابع بريدية بقيمة 2000 دج و500 دج و200 دج.

وسعيا منه لتغطية الثغرات المالية كان يقوم بذلك بغية سد الثغرات، نافيا أن يكون قد قام بأخذها لحسابه الشخصي، رغم أن التحريات كشفت وجود ثغرات بينت وجود اختلاسات مست الصندوق المصفح الحديدي الخاصة بالسيولة المالية، كما تبين وجود عمليات سحب غير شرعية قام بها المعني.