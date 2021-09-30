هكذا استدرج لصوص ضحاياهم على “الفايسبوك” لبيع “الدوفيز” بباب الزوار

لا تزال قضايا النصب والاحتيال على الجمهور تتصدر القضايا المطروحة داخل أروقة المحاكم. وهذا من خلال استغلال المتهمين مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، لاستدراج اكبر عدد من الضحايا.

وعرضت محكمة الجنح بالدار البيضاء الخميس، قضية نصب، تعلقت ببيع مبلغ من العملة الصعبة بقيمة 200 مليون سنتيم على “الفايسبوك”. وهذا بسعر جد مغري، من طرف جماعة أشرار تمتهن النصب والاعتداء على المواطنين بواسطة أسلحة بيضاء محظورة.

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وتبين أثناء محاكمة المتهم الموقوف “م.محمد.حسان”، أن الأمن ألقى القبض على الأخير بناء على مذكرة توقيف اصدرتها نفس المحكمة في حقه. وهذا بعد توقيف متهمين إثنين صدرت في حقهما أحكام بالادانة، عن تهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة بالتعدد، والضرب. والجرح العمدي بسلاح أبيض ويتعلق الأمر بكل من “م.عبد القادر” و”ر.هشام”.

واقتصر دور المتهم الموقوف “،م.محمد حسان”، في الاعتداء على الضحايا بعد عملية استدراج دقيقة، يقوم بها المتهم شريكه “عبد القادر”. وهذا بصفته صاحب الإعلان المزيف الذي وضعه على موقع التواصل الاجتماعي. اذ تمكن المعني من استدراج ضحيتين اثنتين من ولاية عين الدفلى إلى غاية العاصمة، وتحديدا بحي “الطاهر رابية” بباب الزوار.

وبعد الانفراد بهما بالحي، صعد سيارتهما، لايهامهما بأن المبلغ المالي بالعملة الصعبة موجود في منزله، وسوف يقوم بجلبه. وخلال لحظة الانتظار قام شريكيه “هشام” والمتهم الحالي “محمد حسان” بمداهمة الضحيتين للسطو على مبلغهما المالي، باستعمال أسلحة بيضاء بالتهديد.

وخلال العملية الاجرامية صادفت سيارة الشرطة مشاجرة المتهمين مع الضحيتين، لابدائهما مقاومة، فقامت بمداهمة المكان، ليتم على اثره من توقيف متهم واحد فقط فيما تم توقيف البقية لاحقا.

المتهم الموقوف” محمد حسان” وخلال محاكمته تمسك ببرائته من التهم المنسوبة اليه، غير ان القاضي واجهه بتصريحات شريكيه المتهمين. وفي مقدمتهم ” عبد القادر”،الذي اعترف بالوقائع والدور الذي تقمصه كل متهم في القضية.

وأمام ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية بحق المتهم “محمد.حسان” توقيع 3 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار.

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