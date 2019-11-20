هكذا استرجع الدرك الوطني لسطيف طفلين قاصرين

تمكنت مصالح الدرك الوطني بسطيف، أول أمس الإثنين، من استرجاع طفلين قاصرين يبلغان من العمر 9 و12 سنة.

وحسب ما جاء في بيان درك سطيف، أمس الثلاثاء، تعود وقائع القضية إلى تاريخ 17 نوفمبر، حيث لم يلتحق الطفلان بالمنزل العائلي المتواجد بمشتة واسكة بلدية بازر سكرة، إثر خروجهما من المدرسة، وتوجههما نحو وجهة مجهولة.

وبعد تلقي مصالح الدرك بلاغا عن طريق الخط الأخضر 55-10 يفيد باختفاء القاصرين، قام أفراد الكتيبة بالعلمة، بوضع تشكيل أمني قوامه 100 فرد، متكوّن من الفرق الإقليمية الثمانية التابعة لذات الكتيبة.

وتم تدعيم هذه الكتيبة بفصيلة الأمن والتدخل بالعلمة والثنائيات السينوتقنية المختصة في تقفي الآثر بمباشرة عملية بحث حثيثة ومضنية، حيث إستمرت إلى غاية اليوم الموالي.

وتمكن أفراد الدرك صبيحة الإثنين من العثور على الطفلين وهما في صحة جيدة.

وعثر عليهما مختبئين داخل منزل مهجور بحي الأوراسي بذات البلدية، وقد تم تسليم الطفلين إلى والدهما.

وقد فتحت الفرقة الإقليمية المحلية للدرك الوطني تحقيقا حول ظروف وحيثيات قضية الحال.