هكذا استفاد براقي وعائلته من أموال وسفريات إلى الخارج مقابل استفادة صديق العائلة على مشاريع

مثل اليوم براقي ارزقي وزير الموارد المائية السابق في قضايا فساد بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود امام قاضي الجلسة بالقطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد .

وبعد استجوابه من قبل القاضي عن ابرامه لعدة اتفاقيات تتعلق بإنجاز مشاريع المياه على مستوى الوكالة الوطنية للسدود قام بها براقي لصالح صديق العائلة المدعو “غ.ع” عن طريق التراضي بذريعة الاستعجال ،مقابل استفاذة براقي و عائلته من عدة امتيازات ،من بينها تحويلات مالية و سفريات مجانية لدبي و الصين وجاء استجواب براقي كالاتي :

القاضي : ماذا تقول بخصوص تحويل مبلغ اكثر من 29 الف اورو الى حسابك

براقي : سيدي القاضي كانت هناك عدة اتفاقيات مع وكالة الوطنية للسدود و كنت استفاذ انا و عائلتي من امتيازات و فتحت حسابات و عندما تم سماعي من طرف ديوان الوطني لمكافحة الفساد تاسفت على ذلك ، و تلقيت مبلغ 500 مليون سنتيم و كنت اتقاضى ايضا مبلغ 37 مليون سنتيم في الشهر

القاضي : كيف تفسر عن قيام المتهم (غ.ع) بإيداع مبلغ 2500 اورو في حساب زوجتك ؟

براقي : سيدي القاضي هذه أعتبرها اهانة

القاضي: اسمع هذه الواقعة ثابتة في الملف ،و الايداع كاين ..كيف تفسر ذلك

براقي : زوجتي كانت متواجدة بالبنك لكي تودع المبلغ و بعدها صدفة قابلت المدعو”غ.ع” عرض عليها المساعدة و ايداع المبلغ في حسابها و العون بالبنك اخطا و سجل ان المبلغ المالي هو ملك للمدعو “غ.ع” و حوله اليها .

القاضي : بخصوص الرحلات التي قامت بها عائلتك الى دبي و الصين برفقة “غ.ع” و زوجته ماذا تفسر ذلك ؟

براقي : اردت ان ارسل العائلة لقضاء العطلة لكي ترتاح في رحلة الى دبي و انا من دفعت تكاليف السفر ،وبخصوص رحلة الصين زوجتي لديها اصدقاء ،وانا وافقت على سفرها برفقة صديقتها زوجة “غ.ع”

القاضي : لكن تصىريح مدير وكالة السفر اكد ان المدعو “غ.ع” هو من دفع مستحقات السفر لاربع أشخاص .

براقي : فردا لو انه هو من دفع تكاليف السفر اين هو المشكل سيدي القاضي فزوجتي صديقتها زوجة المدعو “غ.ع” لاكثر من 20 سنة ،و ليس لدي اي علاقة مع المدعو”غ.ع” ولا حتى اي اتصالات ،و لم يقم حتى بزيارتي لا في مكتبي ولا منزلي ،و يمكنكم التاكد ذلك من خلال كاميرات المراقبة ،فقط زوجتي لديها علاقة صداقة مع زوجته .

القاضي : بخصوص المبالغ المالية التي كانت تدخل و تخرج في حسابات ابنك بالاورو و الدينار

براقي : براقي يسكت ولا يجيب