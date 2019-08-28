هكذا استقال عبد العزيز رحابي من الحكومة قبل 20 سنة

تحدث الوزير السابق، عبد العزيز رحابي، عن إسقالته من الحكومة قبل عشرين سنة بالضبط.

وقال رحابي في منشور له على صفحته بفيسبوك، إنه عين من طرف الرئيس السابقـ، اليمين زروال في 1998.

ويأتي هذا بعد أن اشترطت المعارضة أن لا يكون وزير الاتصال متحزبا في رئاسيات أفريل 1999.

وأضاف “يوم بعد إنتخاب الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، 16 أفريل قدمت إستقالتي لرئيس الحكومة الذي رفضها بعد مشاورة الرئيس”.

وأشار عبد العزيز رحابي أنه تم تكليفه بمهمة ثانية في جوان 1999 والتي رفضها.

وأكد رحابي أنه إلى حد الساعة لم يصدر أيُ مرسوم تعيين أو إنهاء مهام.

وأشار أن هذا التأخير، كلفه بعض المتاعب في تقديم ملف التقاعد من وزارة الخارجية نفس السنة وكان عمره 45 عاما.

ونشر رحابي نص رسالة الاستقالة التي بعث بها الى إسماعيل حمداني، رئيس الحكومة السابق.

وجاء فيها ” أريد بادئ ذي بدا أن أعبر لكم عن عظيم عرفاني للثقة التي وضعتموها في شخصي شهر ديسمبر بمنحي حقيبة وزير الاتصال والثقافة ناطق رسمي باسم الحكومة، في فترة وطنية استثنائية؛ وقد جددتم فيا ثانية يوم 16 أفريل 1999 حينما قدمت لكم استقالتي لتمكين رئيس الجمهورية المنتخب بتعيين من يستخلفني حسب اختياره”.

وأضاف “إني لآسف أن أسجل اليوم بأن مستوى متطلبات الكرامة الشخصية وشرف الوظيفة لا يتناسبان مع رؤيتي للشرف والحرية ولخدمة الدولة. لهذا السبب أرجو منكم أن تتفضلوا بإعفائي من مهمة وزير مستشار لدى رئيس الحكومة وكذا من كل الالتزامات تجاه إدارتي ألاصلية التي هي وزارة الشؤون الخارجية”.

وقال “إن تمسكي ببعض القيم هو من يعزز فيا عرفاني الأبدي تجاه بلدي ويرسخ قناعتي العميقة بأن الجزائر ستجتاز الأزمة الراهنة وأنها ستجدد العهد مع قدرها رغم المحن ، أرجو أن تتفضلوا بقبول هذا الطلب، ولكم مني اسمى عبارات التقدير واحتراماتي الأخوية”.

الجزائر25 أوت 1999

“عبد العزيز رحابي”