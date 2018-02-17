هكذا استقبلت جماهير ليستر سيتي محرز !

فتحت جماهير ليستر سيتي، صفحة جديدة مع نجمها رياض محرز، وعادت علاقتهما إلى سابق العهد ولايزال المدلل الأول للثعالب.

وهو ما ظهر جليا، في مباراة سهرة امس الجمعة، بمناسبة الدور الخامس من كأس إنجلترا، أمام شفيلد يونايتد.

حيث لقي دعما كبيرا من الأنصار الذين عجت بهم مدرجات “كينغ باوور”، وحظي باستقبال حار منهم بمجرد دخوله أرضية الميدان.

كما رفعت إحدى المشجعات لـ “الثعالب”، لافتة كتبت عليها “محرز.. هل يمكنني الحصول على قميصك”.

ويكون تأكيد على أن العلاقة بين الجماهير ومحرز عادت إلى طبيعتها، كما أظهر أنصار ليستر سعادتهم بعودة اللاعب إلى تشكيلة الفريق.

وقدم اللاعب الجزائري مباراة في القمة، وساهم في فوز فريقه بتقديمه تمريرة حاسمة لفاردي.

وعاد محرز إلى التشكيلة الأساسية بعد غياب طويل بسبب المقاطعة، إثر غضبه من الإدارة لعدم تسريحه إلى مانشستر سيتي.

وكان أمس الجمعة أول ظهور له، في ملعب “كينغ باوور” بمدينة ليستر.