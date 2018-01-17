هكذا استقبلت كيم كارديشيان ابنتها المولودة من أمّ بديلة

فن وثقافة
  • -
  • 0
هكذا استقبلت كيم كارديشيان ابنتها المولودة من أمّ بديلة
بقلم إيمان ض

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكيّة “كيم كارديشيان” وزوجها المغني كاني ويست، ولادة طفلتهما الجديدة التي حملتها أم بديلة.

واستقبل الثنائي طفلتهما الثالثة، ونشرت كارديشيان الخبر عبر الموقع الالكتروني الخاص بها.
عبرت من خلالها على سعادتها، خاصة أن الطفلة ولدت في صحة جيّدة.
وأشارت كيم إلى أن طفلتها الجديدة وزنها (3.7 كيلوغرامات)، وإنّها لم تختار اسما لها حتى الآن.
يذكر أنّ الزوجين أوضحا سبب قرارهما اللّجوء إلى أم بديلة للحصول على طفل جديد.
بعد أن حذّر الأطباء كيم من وجود مخاطر صحية كبيرة إذا ما حملت مجدداً.

مواضيع أخرى:

وفاة عامل إثر سقوطه من الطابق الثاني لورشة بقالمة

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital