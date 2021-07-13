هكذا استلمت السلطات التونسية المساعدات الطبية الجزائرية “صور”

وصل الوفد الجزائري بقيادة وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء على الساعة 17:30 إلى الجمهورية التونسية مرفوقا بأعضاء من اللجنة العلمية.

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد كان في استقبال الوفد الجزائري كل من وزير العدل التونسي والوزيرة المستشارة، مديرة ديوان رئاسة الجمهورية التونسية، نادية عكاشة ووزير الصحة فوزي المهدي.

وبهذه المناسبة قدم وزير الصحة، تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى نظيره التونسي خاصة وإلى الشعب التونسي الشقيق عامة، وأن وقوف الدولة الجزائرية مع شقيقتها الجمهورية التونسية في جميع الأحوال وإعطاء يد العون إليها واجب لتجاوز محنة انتشار و تنامي عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19، يضيف البيان.

كما أضاف الوزير أن الهبة التضامنية التي تحتوي على معدات طبية ومستلزمات طبية وأدوية، إضافة إلى 250 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وشاحنات من الاكسجين، لتعبير على أن الجزائر لن و لا تذخر جهدا في مساعدة الشعب التونسي الأصيل و دولة تونس الشقيقة.