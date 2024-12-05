هكذا استولى “تشابا” وآخرون على دراجة نارية ومسح رقمها التسلسلي لبيعها بالشراقة

أجلت محكمة الشراقة، ملف قضية تتعلق بعصابة يقودها شاب يكنى”تشابا” مختصة في السرقة بالتعدد تتكون من اربعة عناصر. اقدمت على الإستيلاء على دراجة نارية ومسح رقمها التسلسلي لإعادة التصرف فيها بالبيع.

تتلخص وقائع القضية انه بتاريخ 27 أوت 2024 تقدم لمصالح الدرك الوطني الضحية “ل.ط”. للتبليغ عن سرقة دراجته النارية من نوع vms التي اختفت من أمام العمارة التي يقطن بها بإقامة “لاكولين” بسطاوالي.

وبعد التحريات عثر عليها مركونة أمام إحدى الورشات الخاصة بالتصليح، والتي تعرف عليها رغم تعرضها لأضرار وخسائر مادية. تتمثل في نزع الهيكل ومسح الرقم التسلسلي بآلة حادة. وبسماع المتهم” ل.أ” كشف أن الدراجة النارية سرقت من قبل المدعو”ر.ن” المكنى”تشابا” و”ع.ق”. وانه التقى هذا الاخير وهو يجر الدراجة النارية فعرض عليه المساعدة. لكونها كانت في حالة عطل إلى غاية إيصالها لورشة تصليح الدراجات. وبعد تفقدها من طرف صاحب الورشة رفض تصليحها، أين عثر عليها.

وبعد التحريات تمكنت مصالح الأمن من التعرف على المشتبه فيهم. ومتابعتهم قضائيا بجنحة السرقة بالتعدد، والكسر والسير بمركبة غير مطابقة للمواصفات. هذا وقد أجلت محكمة الشراقة ملف الحال لتاريخ 11 ديسمبر الجاري.