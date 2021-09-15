هكذا استولى مسؤول كبير بصندوق التقاعد على “مال البايلك”!

تشير المعطيات الرسمية التي تحصلت عليها “النهار”، إلى أن المسؤول الجديد لصندوق التقاعد الوطني المكلف بتصريف الأعمال. كان يتقاضى أجورا بغير وجه حق، ويستفيد من وصولات الوقود بطريقة خيالية فاقت كل التصورات. فيما كان سابقه يستفيد من تعويضات غير قانونية.

فضحت المفتشية العامة لوزارة العمل والتشغيل، التجاوزات الحاصلة في صندوق التقاعد الوطني، حسب مضمون الوثائق التي تحصلت عليها “النهار”. في الفترة التي كان فيها سليمان ملوكة، المقال من منصبه الخميس الماضي، على رأس الصندوق.

وهي تجاوزات كشفت عن تقاضي المدعو جعفر عبد اللي،المدير الجديد للصندوق المكلف بتصريف الأعمال لحين تعيين مديرا عاما، لأجور بغير وجه حق حين تمّ انتدابه في وزارة الداخلية والجماعات المحلية. كما كان يستفيد الأخير من وصولات الوقود بقيم مالية فاقت كل التصورات، حسب ما تكشف عنه الوثائق دائما. الأمر الذي جعل أعضاء المفتشية العامة يشددون على ضرورة استعادة هذه الأموال في تقريرهم الذي تحوز “النهار” على نسخة منه.

وهو التقرير الذي طالب بالتوقف عن فتح باب التوظيف في صندوق التقاعد، وإعادة النظر في ملف الترقيات. وكذا التوقف عن التجاوزات في منح تعويضات مالية للمدير العام السابق للصندوق، سليمان ملوكة.

المفتشية العامة تندد بقيمة المبالغ المحولة

إلى ذلك، نددت المفتشية العامة في تقريرها بقيمة المبالغ المحوّلة إلى الحساب البنكي لـ “اتصالات الجزائر” كأعباء للاتصالات. وكذا إعادة تأطير ملف تسيير شرائح الهاتف النقال، ناهيك عن الانطلاق في استرداد الأموال التي دفعت لحساب الأمين العام للنقابة. لاستهلاكه ما قيمته مائة ألف دينار كتكاليف لمكالمات هاتفية، ونفس الأمر لكل الذين استفادوا من شرائح هاتفية.

فيما دعت في المقابل، لعقلنة التنازل عن المركبات وتسيير ملف الوقود،ولتطبيق الفوري لقرار فصل مدير وكالة الصندوق الوطني التقاعد في ميلة. وهذا لتورطه في قضية التزوير واستعمال المزوّر، وهو القرار الذي تم تعليقه من طرف المديرية العامة، حسب مضمون التقرير.

جدير بالذكر،فقد حقّقت المفتشية العامة حول صندوق التقاعد ، السنة الجارية، في الفترة الممتدة من الثامن جانفي إلى الرابع من مارس الماضي. أي في الفترة التي كان فيها سليمان ملوكة على رأس الصندوق. حيث طالب المدير الذي أقيل الخميس الماضي،من إطاراته، بالرد على كافة تحفظات المفتشية وتحويلها لمكتبه، قبل العاشر من سبتمبر.

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