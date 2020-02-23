هكذا اشترى هامل شقتين فاخرتين ببن عكنون وسجلهما باسم ابنته

كشفت التحقيقات التي تمت مباشرتها في قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغني هامل عن امتلاكه عدة عقارات بمناطق راقية بالعاصمة اقتناها بأسعار رمزية من مرقين عقاريين.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين” نقلا عن مصادر قضائية، فإن أحد المرقيين العقاريين بالجزائر العاصمة قد اعترف خلال السماع له كشاهد أنه أنجز مشروع سكنات ترقوية بحي مالكي ببن عكنون، حيث انطلقت به الأشغال سنة 2004.

وتضمن المشروع بحسب إفادات الشاهد، إنجاز 75 شقة سكنية ترقوية، انتهت أشغال الإنجاز بها سنة 2010، ليتم بعد ذلك الشروع في عملية البيع للمواطنين.

واعترف المرقي العقاري ببيع شقتين لعبد الغني هامل وتحرير العقود باسم ابنته “ش. هامل”.

وأضافت ذات المصادر أن الشقة الأولى تبلغ مساحتها 124 متر مربع والثانية تقدر مساحتها ب93 متر مربع بالعمارة أ الطابق التاسع.

وقالت ذات المصادر أن المرقي قال في إفاداته إن الشقة الأولى تم بيعها لهامل بقيمة مليار ومئتي مليون سنتيم، تم تسديد منها مبلغ 525 مليون سنتيم وبقي مبلغ 675 مليون سنتيم.

أما الشقة الثانية فقد بيعت بمبلغ 800 مليون سنتيم، أين قام هامل بتسديد مبلغ قدره 525 مليون سنتيم وبقي مبلغ 275 مليون سنتيم.

وكشفت التحقيقات مع المرق العقاري أن هامل سدد ثمن الشقتين نقدا بمنزله.

ولم يقم عبد الغني هامل بتسديد ثمن الشقتين كاملا، بحيث بقي مدينا للمرقي العقاري بمبلغ قيمته 900 مليون سنتيم، حسبما قاله هذا الاخير خلال السماع له كشاهد.

وقال الشاهد في مجمل تصريحاته أنه تعرف على عبد الغني هامل لما كان قائدا جهويا للدرك الوطني بوهران عندما كان برتبة عقيد حيث ربطته به علاقة صداقة إلى غاية سنه 2014، أين انقطعت هذه العلاقة بسبب انشغالاته.