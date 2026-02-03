هكذا اشتغل إرهابيون فارّين من العدالة كفلاحين بصفتهم ” توارق الصّحراء” لتنفيذ مخطّط إجرامي بالعاصمة

كشفت تحقيقات قضائية تفاصيل مثيرة حول أفراد جماعة إرهابية فارين من العدالة، مسيّرين من دول الساحل بمنطقة “كيدال” بدولة مالي، حيث استغلّ 4 متهمين موقوفين بعدما دخلوا التراب الوطني بطريقة غير قانونية، مزرعة بمنطقة فوكة بولاية تيبازة للعمل في حظيرة لفرز النفايات. تحت إشراف أحد المزارعين بالمنطقة المدعو” ح.شارف” ، موهمين إياه بأنهم من “توارق” صحراء الجزائر.

إذ كانوا هؤلاء المتهمين يتنقلون في جماعة بين العاصمة وبرج باجي مختار بدون وثائق هويّة، قبل أن يتم ضبط عنصرين منهم على مستوى حاجز أمني بمدخل مدينة القبة بالعاصمة برفقة صديقهما الفلاح، الذي يقود مركبة من نوع “داسيا لوقان”وهما في طريقهما إلى برج باجي مختار، في زيارة عائلية.

بحيث ولدى اخضاع المتهمين للتفتيش، تبيّن أن مرافقا السائق أحدهما يدعى “ايزو موسى” أنه إرهابي محل أمر بالقبض صادر من محكمة تمنراست، و أما الآخر ذي جنسية بوركينابية يدعى “اينوغمان عبد الرحمن” محل نشرية بحث في قضية إرهابية أيضا.

كما كللت التحريات في ذات القضية، بتوقيف متهم ثالث يدعى “ازقيان علي” من دولة مالي، تسلل إلى الجزائر عن طريق أحد المهربين من مالي بطريقة غير شرعية، الذي مهمته تهريب الأفارقة مقابل 10 الاف دج للشخص الواحد.

المتهمون يمثلون في قادم الأيام

حيث قرّرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين الأربعة، إلى الدورة الجنائية المقبلة لغياب مترجم، لمتابعتهم بجنايات الإشادة بالأفعال الإرهابية بتشجيعها وتمويلها ونشر تسجيلات تشيد بأفعال إرهابية، السفر ومحاولة السفر من طرف جزائري أو أجنبي بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو المشاركة فيها وجمع الأموال عمدا بقصد استخدامها بغرض ارتكاب أفعال إرهابية باستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال.

ويتعلق الأمر بالمدعو ” إبزو موسى” من تمنراست، و المدعو ” أنوغمان عبد الرحمن ” من دولة بوركينافاسو، والمسمى ” ازقيان علي” مالي الجنسية، و شقيقه ” ازقيان عبد الرحمان “.

وبسماع الرعيه الإفريقية “انوغمان محمود” صرّح أنه دخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية، كما أنه تعرف على المدعو ” إيزو موسى” منذ حوالي 8 أشهر بإحدى المزارع الني يعمل به بمدينة ” دواودة” بتيبازة، أما بخصوص الهاتف المضبوط بحوزته فقد اقتناه من عند المدعو ” علي” من جنسية مالية، يشتغل معه بمزرعة يملكها فلّاح يدعى ” ع.مجيد” وبالحظيرة لفرز النفايات لصاحبها ” شارف”.

مجموعة واتساب تضمّ أفارقة من جنسيات مختلطة

ولدى التحقيق مع المعني، كشفت الخبرة الإلكترونية لهاتفه المحمول، عن وجود نشاط مشبوه لجماعة ” أزواد” بالجزائر، من خلال إنشاء مجموعة على تطبيقة “واتساب” تضم أشخاصا من جنسيات إفريقية مختلطة مالية بوركينابية، تتبادل المقاطع الصوتية والرسائل النصية ومقاطع فيديو خاصة بالأعمال الإرهابية.

كما أن الشخص الذي قام بإنشاء هذه المجموعة يقيم بدولة مالي إسمه “أولهين إبداغ”، حيث يقوم بإرسال عبر تطبيقات “الوتساب” كل تطورات الأعمال التي تقوم بها الجماعات المسلحة “أزواد” من أجل تشجيعها وكذا الالتحاق بصفوفهم.

سيارة مشبوهة في حاجز أمني تفجّر القضية..

يستخلص من الملف أنه بتاريخ 3/11/2023 في حدود الساعة 3:30 مساء وصل إلى مصالح الشرطة القضائية بالقبة، نداء من قاعه العمليات بولاية الجزائر مفاده قيام الحاجز الأمني المنصّب نحو بلدية القبة بمراقبة سيارة مشبوهة من نوع “داسيا لوغان” يقودها مالكها الناشط بمنطقه “كيدال” بمالي، وبعد مراقبه المركبة، تبين أن المدعو “أبزو موسى “محل أمر بالقبض صادر منذ عام 2021 عن محكمة تمنراست لتورطه في قضيه جنائية بارتكاب أفعال إرهابية، حيث كان المعني برفقه شخص آخر هو رعية أجنبيه يدعى “اينوجمان محمود” من جنسيه بوركينابية مقيم بدولة “بوركينا فاسو” ليس بحوزته أيّ وثائق فتم توقيف المعنيين.

اعترافات أولية تتضمّن تفاصيل مثيرة

خلال التحقيق مع المدعو ” ابزو موسى”، صرّح أنه بتاريخ الوقائع كان في طريقه الى محطة نقل المسافرين “خروبة” بالعاصمة للتوجه إلى منطقة برج باجي مختار جنوب الوطن، في زيارة عائلية، كما أن مرافقه المدعو ” انورغمان محمد” يعرفه منذ حوالي 8 أشهر كونه يشتغل معه بالمزرعة ببلدية فوكة.

وبسماع المتهم الثاني الرعية الإفريقية “انوغمان محمود”، اعترف المعني بأنه دخل الى تراب الوطني بطريقه غير شرعية كما أنه يزاول الفلاحة بإحدى المزارع بولاية تيبازة مع المتهم “ابزو موسى” ناكرا ضلوعه في قضية إرهابية.

كما اعترف المتهم بعد مواجهته بنتائج التفتيش الإلكتروني لهاتفه النقال بخصوص الصور والفيديوهات المسترجعة، الخاصة بنشاطات إرهابية.، تتمثل في “جثث مقاتلين سيارات رباعية الدفع مجهزة بأسلحة حربية ثقيلة ”، أنكر المتهم علمه بوجودها في جهازه المحمول، مصرحا بأنه اقتنى الهاتف من عند المدعو ” علي أزقيان” الذي يشتغل معه بالمزرعة.

كما نفى انتماءه لأيّ جماعة إرهابية، مصرحا المتهم أن المدعو ” علي” هو من أنشأ على تطبيق واتساب المجموعة المسماة “مجموعة ازواد”. لتبادل الصور ومقاطع فيديوهات تخص أعمالها بمالي وما جاورها .

أما بخصوص وصل دفع حوالة بريدية التي ضبطت بحوزته والمرسلة لفائدة المدعو “كلغكلغ سعيد”، المقيم ببرج باجي مختار، اعترف المتهم بأنه أرسلها لهذا الأخير لإيصالها الى عائلته المقيمة بدولة بوركينا فاسو للتكفل بحاجياتهم.

واستكمالا لاجراءات التحقيق، تنقل رجال الضبطية بتاريخ 10 نوفمبر 2023 إلى مزرعة المدعو “عمّار مجيد”، حيث تمّ ضبطه في منزل مجهز متواجد داخل حظيرة وعلى إثره تم توقيف الأخير وتحويله الى مقر التحقيق.

مهرّب من مالي ينقل أفارقة للجزائر سرّا

وبسماع هذا الأخير اعترف بأنه مقيم بالجزائر بطريقه غير شرعية ودخل إلى الجزائر عن طريق أحد المهربين. ينحدر من دوله مالي على متن مركبة من نوع “تويوتا هيكس” يستعملها لنقل المهاجرين الأفارقة مقابل 10,000 دينار للشخص الواحد. حيث أوصله الى برج باجي مختار. وبعدها تنقل الى أدرار والبيض وسيدي بلعباس ثم توجه إلى تيبازة، أين اشتغل هناك في فرز النفايات.

وأضاف أن المدعو ” انوغمان محمود” هو أحد معارفه أصله من بوركينا فاسو تعرف عليه في جانفي 2023، حيث كان يشتغلان سويا في المزرعة.

كما اعترف المتهم أن الصور ومقاطع الفيديو المسترجعة من هاتفه الخاصة بمجموعة إرهابيه ناشطة بمنطقه كيدال بمالي، وكذا عن انضمامه لهذه المجموعة برفقة أشخاص من جنسية مالية يقيمون بطريقه غير شرعية بالتراب الجزائري، أقرّ أنهم كانو يتبادلون المقاطع الصوتية والرسائل النصية ومقاطع فيديو خاصة بـ”أزواد”، كما أن الشخص الذي قام بإنشاء هذه المجموعة يقيم بمالي اسمه “أولهين أبداج” هذا ألأخير يقوم بإرسال كل تطورات الأعمال، التي تقوم بها هذه الجماعة من أجل تشجيع نشاطها وكذا الالتحاق بصفوفهم.

وبخصوص المدعو “ابزو موسى”، أكد المتهم أيضا أنه يعرفه جيدا كونه يشتغل معه في نفس المزرعة، لكن لا تربطه اي علاقه بجماعة “أزواد” ولا بأي مجموعة إرهابية بدولة مالي.