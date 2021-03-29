هكذا اطاح الأمن بعصابة “مروان القط” جعلت شقة بحيدرة مستودعا لتخزين المخدرات الصلبة

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين ،محاكمة عصابة “مروان القط”، التي تنشط في المتاجرة بالمخدرات الصلبة من نوع “الكوكايين” و”الهيروين” على مستوى أحياء العاصمة.

وتضم العصابة 4 متهمين بينهم شقيقين اثنين، ومقاول، اللذين حولا منزلهما بحي حيدرة إلى مستودع لتخزين المخدرات.

بحيث كان المتهمان يستقبلان أصدقاء لهما لأجل الاستهلاك، في حين كان صديقهما المقاول يتزود بالممنوعات من عند ممونه “مروان القط” .

هذا الأخير تبين انه يقوم يروج على متن سيارته من نوع “ادي a3″، بعد شرائها من عند ممونه

وقائع قضية الحال تعود إلى تاريخ 31 جوان 2020، اثر ورود معلومات إلى مصالح أمن بئر مراد رايس مفادها أن المسمى “ب. حاتم” المقيم بحي حيدرة يقوم بترويج المخدرات.

وبعد التنقل إلى مسكنه تم ضبطه واقفا أمام العمارة المقيم فيها.

وبمجرد لفته رجال الشرطة قام بالتخلص من 3 كبسولات تحوي على مسحوق أبيض من مادة “الهيروين” يقدر وزنها حوالي 5 غ.

وبعد اخضاع المشتبه فيه للملامسة الجسدية ضبط بحوزته مبلغ 128000 دج من عائدات المتاجرة بالمخدرات.

كما تم العثور على هاتفين نقالين، في حين تم العثور بمنزله على كبسولتين من الحجم الكبير بها مادة “هيروين” يقدر وزنها اجمالا ب44غرام.

وعثرت مصالح الامن أيضا على كبسولة اخرى صغيرة الحجم من نفس المادة بوزن 1.8غرام، ومبلغ مالي 33، ألف دج.

كما تم العثور على أسلحة محظورة “سكينين من الحجم الكبير، كيتور”، قارورة مسحوق ابيض “بيكاربونات” تستعمل في طهي مخدر “الهيروين”.

ولدى سماع المتهم الأول “ب. حاتم” انكر علاقته بالمحجوزات لتي ضبطت بغرفة نومه كما أنه يجهل مصدرها.

كما معترفا بأنه حقيقة شخص مدمن على تعاطي المخدرات الصلبة، كما أن الكبسولات التي تخلص منها عند قدوم رجال الأمن تخصه بغرض الاستهلاك الشخصي، ناكرا في ذات السياق المتاجرة بها.

آما بخصوص الميزان الصغير الذي ضبط بالمنزل فقال بأنه على علم بتواجده لكن يجهل مصدره، وبخصوص جهاز “درون” فقد اقر بأنه ملكه ويحافظ به لاجل التسلية فقط.

في حين صرح شقيقه” رشيد” بأنه بيوم الوقائع كان متواجدا برفقة شقيقه “حاتم” وصديقه “ع. محمد بدر الدين”.

وقال أن ما عثر عليه في الغرفتين ليس ملكه كما أنه يجهل مصدر تلك المحجوزات..

في حين اعترف المتهم الثالث “ب. محمد بدر الدين” أن المخدرات الصلبة التي عثرت عليها الشرطة فهي تخص المتهم” ب. حاتم”.

و تمكن المحققون من استدراج متهم رابع المكنى “مروان القط”، المقيم بمدينة الشراقة.

ومن خلال استدراجه في صفقة تموينه بالمخدرات، من طرف “ب. محمد بدر الدين”، تم توقيف المعني على متن سيارة من نوع “اوديa3” ،بعد مناورة خطيرة منه محاولا الفرار، من قبضة رجال الشرطة.

وسالك المتهم الطريق السريع ببن عكنون مما تسبب في حادث اصطدام عمدا بثلاث مركبات.

وعثر رجال الشرطة عند تفتيش سيارة الموقوف “مروان القط” على 3كبسولات من مادة الكوكايين، مبلغ مالي بقيمة 60 الف دج، قارورة غاز مسيلة للدموع.

ليعترف المعني بأنه من تجار المخدرات، وأنه يتاجر بها بالنقل إلى الزبائن على متن سيارته “أودي”.