هكذا اقتحمت عصابة ملثمة محل تاجر ببئر خادم وسلبته مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فصيلة المساس بالممتلكات بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، من تفكيك جمعية اشرار متكونة من ثلاثة اشخاص مشتبه فيهم.

ويتابع المتهمون جناية السرقة بإستعمال أسلحة بيضاء ظاهرة وإستحضار مركبة ذات محرك بغية تسهيل الفرار و التي كان ضحيتها تاجر من منطقة بئرخادم بالعاصمة.

وقام المتهمون بالإعتداء عليه وسلبه مبلغ مالي يقدر 400 مليون سنتيم الى جانب مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة

وقائع قضية الحال تعود بعد تلقي نداء إستغاثة عبر الرقم الأخضر 15/48 من قبل أحد المواطنين وهو تاجر البالغ من العمر 47 سنة يقطن ببئرخادم مفاده تعرض هذا الاخير الى الاعتداء و السرقة من طرف ثلاثة اشخاص ملثمين.

المتهمون قاموا بإقتحام متجره الكائن بمنطقة بئرخادم حيث تم سلبه مبلغ مالي يقدر ب 400 مليون سنتيم و مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة.

وقال أن المتهمين قاموا بتوجيه عدة طعنات له بواسطة سكين في مختلف مناطق جسمه و لاذو بالفرار .

وبعد التحريات التي قامت بها عناصر الامن تحت إشراف وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمراد رايس تم ضبط و حجز مبلغ مالي قدره 90 مليون سنتيم.

كما تم حجز مبالغ مالية بالعملة الصعبة ثمثلت في 3550اورو ،و 1493ريال سعودي و1060 فرنك سويسري و 815 دولار امريكي ، و 135 دولار كندي ، بالإضافة عملات أجنبية أخرى ،

وتمكنت مصالح الامن من حجز قناعين و هاتفين نقالين، إلى جانب أسلحة بيضاء محضورة ، و سيارتين سياحيتين الأولى إستعملت في الجريمة و الثانية إستعملت لتسهيل تنقلاتهم و للتمويه.

وبعد انتهاء الاجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمراد رايس من اجل استكمال التحقيق معهم .