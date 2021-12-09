هكذا انتشر الوباء في المدارس وأدخل أوروبا في موجات عنيفة

كشف رئيس المخابر المركزية والجمعية الوطنية لعلم المناعة، كمال جنوجات، اليوم الخميس، في تصريح خص به النهار. أن الأطفال يمكنهم الإصابة بفيروس أوميكرون.

وأشار البروفسور أن الأطفال يمكنهم الإصابة بأوميكرون مثل ما حدث مع المتحور دلتا ولكن نسبيا.

وأفاد جنوحات أن الإصابات بالمتحورات لدى الأطفال عادة ما تكون قليلة مقارنة بالشباب وكبار السن.

وتتمثل أعراض الإصابة لدى الأطفال عامة الالتهاب والحمى. مشيرا أنها ارتفعت كثيرا في الفترة الأخيرة.

وأكد كمال جنوحات أن الموجات الأخيرة للوباء في أوروبا، كشفت أن سببها الرئيسي هو الأطفال.

وثمن البروفسور جنوحات قرار وزارة التربية القاضي بتقديم تاريخ العطلة. نظرا لما يحدث في أوروبا من انتشار كبير للوباء.

وأضاف البروفسور في السياق “قرار وزارة التربية كان استباقيا وإيجابيا لتكسير ووقف انتشار الوباء”.

وتابع جنوحات أن المشكلة الحالية في الجزائر هي متحور دلتا وليس أوميكرون.

وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها عن تعديل موعد عطلة الشتاء من من الخميس 9 ديسمبر إلى السبت 1 جانفي 2021. وهذا التعديل في موعد العطلة يشمل الأطوار الثلاثة بكل المناطق والولايات.

و اوضح بيان الوزارة أن مواصلة العمل بين 12 إلى 16 ديسمبر بالنسبة للأساتذة وموظفي إدارة المؤسسات التربوية. كما ان مواصلة العمل تخصص لإنجاز الأعمال المرتبطة بنهاية الفصل الأول مثل تصحيح أوراق الاختيار و عقد مجالس الأقسام وحجز العلامات في الأرضية الرقمية إلى غاية الانتهاء منها.

من جهة اخرى قررت الوزارة تنظيم يوم مفتوح لاستقبال أولياء التلاميذ وتسليمهم كشوف العلامات الخاصة بأبنائهم. بالإضافة إلى اليوم المفتوح لاستقبال الأولياء يكون يوم الخميس 16 ديسمبر من التاسعة صباحا إلى 14.00

كما أشار بيان الوزارة إلى تنظيم حملة تلقيح واسعة ومكثفة على مستوى كل المؤسسات التعليمية بالأطوار الثلاثة ضد فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة خلال الأسبوع من الأحد 12 إلى الخميس 16 ديسمبر.

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