هكذا انتقم رجل سويدي من دب قام بتشويهه

بعد ستة أشهر من تعرضه لهجوم دب، لا يزال رجل سويدي يبلغ من العمر 42 عاما. يحمل آثار الحادث، لكنه يشعر بالارتياح على طريقته الخاصة.

كان بار سوندستروم، 42 عامًا، يصطاد على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال ستوكهولم بالسويد. عندما تعرض لهجوم عنيف من قبل دب.

وأثناء قيامه بجرح وجه والده، تمكن الابن من ضرب الدب في رأسه. مما أدى إلى تشتيت انتباه الحيوان، قبل أن يطلق والده النار عليه ويقتله.

وبعد ما يقرب من ستة أشهر، أجرى الأب، الذي لا تزال آثار الهجوم على وجهه، مقابلة مع صحيفة أفتونبلاديت. الصحيفة الأكثر قراءة على نطاق واسع في الدول الاسكندنافية. وعلق بار سوندستروم. الذي كان قد أمضى أسبوعين في المستشفى. في ذلك الوقت: “يتعين على الأطباء بناء أنف وتصحيح الجلد بالقرب من العينين. وبمجرد أن يصبح جاهزًا، يجب أن يكون قريبًا جدًا من الأصل”.

سبب آخر لرضا الصياد: قدرته على أكل الدب الذي هاجمه. وقال لوسائل الإعلام السويدية: “إنه أيضًا انتقام مؤكد. صنع التاكو مع دب عضني في وجهي، لا بد أن هذا هو الانتقام النهائي”.

لكن الدب لم يؤكل كسندويشات التاكو فقط. ومن بين الأطباق العديدة “كباب الدب” و”لفائف لحم الدب”.