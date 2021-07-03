هكذا باشر محرز استعداداته للموسم الجديد

باشر الدولي الجزائري، رياض محرز، استعدادته للموسم الكروي الجديد، بشكل مُبكر وعلى انفراد، بهدف التواجد في أفضل لياقة ممكنة، عند مُباشرة التحضيرات بشكل رسمي مع نادي مانشسر سيتي.

وظهر الجناح الطائر، وهو بصدد العمل على لياقته البدنية رفقة المُحضر الفرنسي الشهير، فابيان ريشار، والذي تعود على العمل معه في كل فترة توقف، وكان ذلك يُعطي نتائج مُقنعة في كل مرة.

ويأتي رجوع قائد مُحاربي الصحراء للأمور الجدية، ليؤكد بأنه عازم على فرض نفسه من جديد رفقة “السكاي بلوز”، بعد موسم رائع تحول فيه لعنصر لا يمكن الإستغناء عنه في تشكيلة المدرب بيب جوارديولا.

وارتبط إسم صاحب القدم اليُسرى السحرية، ببعض عمالقة أوروبا في الفترة الماضية، على شاكلة برشلونة وإنتر ميلان، ولكن كل المعطيات تؤكد استمراره مع بطل إنجلترا الى غاية نهاية عقده عام 2023.

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