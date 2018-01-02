هكذا بدأت سهيلة بن لشهب عام 2018

شاركت الفنانة الشابة”سهيلة بن لشهب” جمهورها بأولى نشاطها في العام الجديد.

ونشرت بن لشهب على حسابها على الإنستغرام صورا لها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وأرفقت سهيلة الصور برسالة قالت فيها:” صباح الخير.. أول صباح من سنة 2018.. كانت سنة رائعة ومميزة كباقي السنوات إلي”.

وتابعت:” كان وجودكم فيها مزين أيامي، نشكركم على وقفتكم معايا في كل الأوقات والظروف، محظوظة جدا بحبكم ووفائكم”.

وختمت:” يارب تكون سنة خير علينا وعليكم يارب.. نحبكم”.

يشار إلى أنّ، بن لشهب كانت ضيفة النّهار ليلة رأس السنة وتحدّثت عن تفاصيل كثيرة تخصّ حياتها الفنية والشخصيّة.