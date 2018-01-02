عاجل

هكذا بدأت سهيلة بن لشهب عام 2018

فن وثقافة
  • -
  • 0
هكذا بدأت سهيلة بن لشهب عام 2018
بقلم إيمان ضيف الله

شاركت الفنانة الشابة”سهيلة بن لشهب” جمهورها بأولى نشاطها في العام الجديد.

ونشرت بن لشهب على حسابها على الإنستغرام صورا لها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وأرفقت سهيلة الصور برسالة قالت فيها:” صباح الخير.. أول صباح من سنة 2018.. كانت سنة رائعة ومميزة كباقي السنوات إلي”.
وتابعت:” كان وجودكم فيها مزين أيامي، نشكركم على وقفتكم معايا في كل الأوقات والظروف، محظوظة جدا بحبكم ووفائكم”.
وختمت:” يارب تكون سنة خير علينا وعليكم يارب.. نحبكم”.
يشار إلى أنّ، بن لشهب كانت ضيفة النّهار ليلة رأس السنة وتحدّثت عن تفاصيل كثيرة تخصّ حياتها الفنية والشخصيّة.

مواضيع أخرى:

وزارة الثقافة تسطّر برنامجا خاصّا للإحتفال بيناير

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

  • حجز 5950 ميزان إلكتروني بسطيف

    تمكنت فرق مفتشية أقسام جمارك سطيف في أواخر العام المنصرم من حجز ثلاث حاويات تحوي على 5950 وحدة ميزان الكتروني. حامل لعلامة "طاسيلي" ، مخبأة بإحكام…

  • كشف وتدمير 15 مخبأ للإرهاب بجيجل

    كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بجيجل 15 مخبأ للإرهابيين تحوي معدات حربية وكمية من مادة الديناميت. بالإضافة إلى أجهزة اتصال لاسلكية، حسبما أفاد به بيان لوزارة…

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital