هكذا تتصدى الدول العربية لإنتشار حمى رقصة “كيكي” الخطيرة

أقرّت الكثير من الدول العربية فرض عقوبات صارمة وصلت بعضها حد السجن في حق المحمومين برقصة “الكيكي” والمهووسين بها.

هرعت أغلب الدول العربية إلى إقرار عدد من العقوبات والغرامات في حق كل من يقوم باستعراض رقصة “الكيكي” في الشوارع والطرقات العامة.

محاولة بذلك ردع كل من تسول له نفسه بتعريض حياة الآخرين وحياته للخطر فقط من أجل الالتحاق بركب الموضة الأوروبية والعالمية.

هوس.. لا يحمل في خطواته أي هدف نبيل أوإنساني إنما العكس تماما، تحد خطير فقط من أجل التقليد الأعمى حتى لو كان على حساب حياة الآخرين وسلامتهم.

على غرار، مصر، سوريا، الأردن ولبنان أقرّت الإمارات هي الأخرى اخضاع القائمين بهذا التحدي الى المسائلة القانونية لمخالفتهم القانون.

وعلى إثر هذا قامت النيابة العامة لأبوظبي بضبط وإحضار 3 مشاهير إمارتيين والتحقيق معهم بتهمة تهديد أمن و سلامة الآخرين.

أما القانون السوري فقد أقرّ السجن في حقهم لمدة تصل إلى الشهر مع حجز المركبة ودفع غرامة مالية حددت بـ 15ألف ليرة سورية.

كما تعتمد المصالح الأمنية السورية الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي كدليل لملاحقة الفاعلين.

وفي سلسلة التوقيفات ذاتها وبالأردن، تم أمس إلقاء القبض على أول حالة لراقصي”الكيكي” باعتماد الفيديوهات التي كان ينشرها على مواقع التواصل الإجتماعي كدليل ضده.

أما في الكويت والسعودية، فقد أفتى عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية “أحمد الحجي الكردي”، بتحريم أداء رقصة “الكيكي” شرعا معتمدا في فتواه على أمرين.

الأول هو “تقليد الأجانب بغير حاجة أو ضرورة”، والثاني هو”تعريض النفس والغير للخطر، كما أصدرت السعودية ومصر نفس الفتوى إلى جانب إقرار مخالفات وعقوبات قانونية أخرى.