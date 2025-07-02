هكذا تتم آلية توزيع السكنات

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير، موسى عبادة، على أن العملية تخضع لقوانين واضحة وشفافة. من خلال لجان محلية على مستوى البلديات والدّوائر، تتكفل بدراسة ملفات المواطنين وفق معايير محددة.

وشدّد عبادة في تصريح للإذاعة الجزائرية، على أن الدولة تضمن عدالة اجتماعية عبر تنوع صيغ السكن. من “عدل” إلى”الترقوي الحر”، مرورًا بالسكنات الاجتماعية والتساهمية. بما يراعي الفوارق الاجتماعية ويستجيب للحاجات المتعددة للمواطنين.

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