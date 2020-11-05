هكذا تتم التسجيلات النهائية للناجحين في البكالوريا بمؤسسات التعليم العالي

كشف أوجانة عاشور، مدير الديوان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الكيفية التي تتم بها التسجيلات النهائية للناجحين في البكالوريا.

وتنطلق المقابلات بالنسبة للمدارس العليا للأساتذة بالنسبة للعلوم الرياضية وتقنيات الرياضية ابتداء من 6 الى 13 نوفمبر.

وأفاد مدير الديوان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اجراء التسجيلات النهائية سيكون من 8 الى 13 نوفمبر.

وقال إنه بالنسبة لإجراءات التسجيل النهائية للمرحلة الثانية، تم رفض رغبة أزيد من 5 آلاف طالب.

وأوضح مدير الديوان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لديهم الحق في إعادة التسجيل، مشيرا ان لديهم 6 رغبات.

أما عن المقابلات بالنسبة للمدارس العليا، فأشار أنه بالنسبة للقاطنين بمناطق بعيدة، يمكنهم إجراء المقابلات بالمؤسسات الجامعية القريبة.

وأفاد مدير الديوان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الإعلان عن نتائج المرحلة الثانية للتوجه، سيكون يوم 13 نوفمبر.

أما فيما يخص التسجيلات النهائية، فأعلن المتحدث أنها ستكون من 8 الى 18 نوفمبر.

وأوضح أن معالجة الحالات الخاصة المسموح بها تتم على مستوى مؤسسات التعليم العالي.