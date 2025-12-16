هكذا تتم دراسة الملفات وآجال الطعون في مسابقة توظيف الأساتذة

حدّدت وزارة التربية الوطنية بدقة إجراءات دراسة ملفات الترشح، وآليات الطعن، وكذا آجال تبليغ محاضر اللجان، وذلك تطبيقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وحسب المنشور الوزاري الخاص بمسابقات التوظيف، يتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملفات الترشح، يرأسها مدير التربية، وتضم ممثلين عن مديرية التربية. إلى جانب ممثلين منتخبين عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء. للسلك أو الرتبة المعنية بالمسابقة.

وبمجرد فتح التسجيلات، تتكفل اللجنة بدراسة جميع ملفات المترشحين وإعداد محضر رسمي. ويتضمن هذا المحضر. على وجه الخصوص القائمة الإسمية للمترشحين المقبولين، الذين استوفت ملفاتهم الشروط القانونية المطلوبة. و القائمة الاسمية للمترشحين المرفوضين، مع توضيح أسباب الرفض بدقة. سواءً تعلق الأمر بعدم استيفاء الشروط القانونية أو بنقص في وثائق ملف الترشح.

آجال الطعون

يمكن للمترشحين الذين تمّ رفض ملفاتهم تقديم طعونهم الكترونياً عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض. حيث يُعد تعديل أو تصحيح المعلومات والبيانات التي أدت إلى رفض الملف بمثابة طعن رسمي. كما يمكن، عند الاقتضاء. تقديم الطعون كتابيا على مستوى مديريات التربية.

وتلتزم مديريات التربية بدراسة الطعون والفصل فيها، مع تبليغ المعنيين بنتائجها، وذلك في أجل أقصاه خمسة (5). أيام عمل على الأقل قبل تاريخ إجراء المقابلة.

ويتم إعلام المترشحين الذين اعتُبرت طعونهم غير مؤسسة برسالة فردية. سواء عبر المنصة الرقمية أو عبر أي وسيلة اتصال أخرى مناسبة.

تبليغ محاضر اللجان

تلتزم مديريات التربية بإرسال نُسخ من محاضر اللجان، وكذا المحاضر الإضافية الخاصة بالطعون، مرفقة بنسخة من أول إعلان عن المسابقة المنشور في الجرائد. إلى المصالح المحلية للوظيفة العمومية. وذلك قبل تاريخ 21 جانفي 2026 كأقصى حد.

وأكدت الوزارة أن أي تجاوز لهذا الأجل يؤدي إلى إلغاء المسابقة على مستوى المديرية المعنية، مع تحميلها كامل المسؤولية القانونية والإدارية المترتبة عن ذلك. وذلك طبقا لأحكام التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013، لاسيما الفقرة التاسعة منها.