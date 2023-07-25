هكذا تحافظ على سلامتك أثناء السفر خلال موجة الحر

سجلت أوروبا درجات حرارة قياسية منذ الأسبوع الأول من شهر جويلية. حيث شهدت بعض المناطق درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية. مما يترك المسافرين غير متأكدين مما إذا كانوا يريدون المضي قدمًا في خططهم للوصول إلى القارة.

وانتشرت حرائق الغابات الهائلة في جميع أنحاء اليونان ، مما دفع مئات السكان المحليين والسياح إلى الهروب.

كما شهدت أجزاء معينة من إيطاليا درجات حرارة عالية للغاية بلغت 47 درجة مئوية الأسبوع الماضي.

في حين أنه لا يزال من غير الواضح إلى متى ستستمر موجة الحر في أوروبا. توقع الخبراء أن تظل درجات الحرارة مرتفعة حتى نهاية هذا الشهر. مع وجود مؤشرات على أن القبة قد تبدأ في الضعف بحلول نهاية هذا الأسبوع. وفقًا لكبير خبراء الأرصاد الجوية في AccuWeather Tony Zartman.

من اختيار الوجهات الصحيحة والبقاء رطبًا ، وارتداء واقي الشمس ، والذهاب لمشاهدة معالم المدينة ليلًا. وشراء تأمين صحي للسفر، هناك العديد من النصائح التي يمكن أن تحدث فرقًا في حماية نفسك من موجة الحر.

تجنب الأنشطة المرهقة

تقترح قناة Weather أن كل من سيزور أوروبا خلال موجة الحر يتجنب الأنشطة الشاقة. مثل التسلق أو المشي لمسافات طويلة أو الجري أو المشي صعودًا. لأنها تتطلب الكثير من الطاقة وعند القيام بمثل هذه الأنشطة ، فإنك تتعرض لأشعة الشمس المباشرة في معظم الأوقات.

بدلاً من ذلك ، يُقترح أن يقوم الزوار بالسير في الخارج في المساحات الخضراء. وأن يمنحوا أنفسهم وقتًا كافيًا للوصول إلى وجهتهم حتى لا يتعجلوا.

شراء تأمين السفر الصحي

يُنصح جميع المسافرين الذين يقومون برحلة إلى أوروبا، خاصة الآن مع ارتفاع درجات الحرارة على الإطلاق. بشراء تأمين صحي للسفر.

ويعد التأمين الصحي أثناء السفر في أوروبا مهمًا لأنه يساعد في حماية جميع المسافرين من النفقات غير المتوقعة.

ويجب أن تتضمن خطة التأمين الصحي للسفر الجيدة لأوروبا تغطية للعديد من الخدمات. بما في ذلك خدمات الطوارئ الطبية، وتغطية إلغاء الرحلة. والتغطية للأشياء المفقودة أو المفقودة أو المسروقة ، وإعادة الرفات إلى الوطن.

ويتكلف التأمين الصحي للسفر في أوروبا، والذي يكون ساريًا لمدة أسبوع واحد من 30 يورو إلى 100 يورو لشخصين.

ومع ذلك ، يعتمد السعر على عدة عوامل وعمومًا. يمكن أن ترتفع تكلفة خطة التأمين إلى 4 في المائة أو 12 في المائة من الرحلة بأكملها.

أحضر زجاجات مياه قابلة لإعادة الاستخدام وتجنب استهلاك المشروبات السكرية

من أجل التأكد من بقائهم رطباً طوال اليوم، يُنصح المسافرون بإحضار زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام معهم. حتى يتمكنوا من ملئها بسهولة دون الحاجة إلى شراء زجاجات بلاستيكية تستخدم مرة واحدة.

ويحتاج الشخص إلى استهلاك أكثر من 2.5 لتر من الماء يوميًا. ومن المهم أن يتأكد الجميع خلال أيام الصيف الحارة من اتباع هذه النصائح لتجنب الجفاف.

بينما يُنصح الجميع بشرب الماء ، فإن الحالة ليست هي نفسها بالنسبة للمشروبات السكرية والكحول. خلال أيام الصيف الحارة ، يوصى بتجنب تناول المشروبات الكحولية والمشروبات السكرية. لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الجفاف وعدم ترطيب الجسم مثل الماء.

تجنب أشعة الشمس المباشرة وفكر في زيارة المساحات الخضراء

بالإضافة إلى ما سبق، أوصت قناة Weather بأن يتجنب الجميع حجز الرحلات خلال جزء من اليوم. عندما يتعرضون لأشعة الشمس المباشرة – بين الساعة 11 صباحًا و 6 مساءً.

بدلاً من ذلك ، تم اقتراح أنه خلال هذا الوقت ، يقوم المسافرون بزيارة الأماكن الداخلية. مثل المتاحف والمطاعم ومراكز التسوق.

علاوة على ذلك ، يُنصح المسافرون بالتفكير في زيارة المساحات الخضراء خلال جزء من اليوم. عندما تكون درجة الحرارة في أعلى مستوياتها. أولئك الذين يصرون على التواجد في الهواء الطلق يمكنهم زيارة حديقة محلية.

وتميل المساحات الخضراء إلى أن تكون أكثر برودة بعدة درجات من النوى عالية الكثافة. وهي من أفضل أجزاء المدن الأوروبية. ما عليك سوى إحضار الكثير من الماء. والعثور على بعض الظل والاستمتاع بيوم صيفي كما يفعل السكان المحليون . “قال كبير خبراء الأرصاد الجوية الرقمية في Weather Channel ، جون إردمان.

ضع الكريم الواقي من الشمس قبل الخروج من المنزل

من أهم الأشياء التي يجب على المرء ألا ينساها عند الخروج أثناء النهار، وخاصة في منتصف النهار. ارتداء كريم واق من الشمس، حيث أن الشمس قوية بما يكفي لتسبب الحروق.

ويجب على الجميع التأكد من وضع واقي الشمس قبل مغادرة مكان إقامتهم وإعادة وضعه على مدار اليوم. حتى يحصلوا على القدر المناسب من الحماية.

كما توضح قناة Weather ، أوصت Johns Hopkins Medicine. بأن يستخدم جميع الأشخاص الذين يقضون وقتًا في الهواء الطلق واقيًا من الشمس بمعامل حماية 60 أو أعلى. وإعادة وضعه كل ساعتين في حالة التعرق أو السباحة.

اكتشف أماكن جديدة في الليل

بالنسبة لأولئك الذين يوافقون على عدم الخروج أثناء النهار عند زيارة أماكن جديدة ، يمكنهم الذهاب لمشاهدة معالم المدينة ليلاً.

تبدأ درجات الحرارة عمومًا في الانخفاض بمجرد غروب الشمس، ويمكن للمسافرين مشاهدة المعالم السياحية بأمان أكبر. دون القلق بشأن التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

علاوة على ذلك ، يمكن للمسافرين أيضًا البحث عن الوجهات التي لا تسجل درجات حرارة عالية.