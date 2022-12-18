هكذا تحايل ديشان من أجل حرمان بن زيمة من المونديال !

فجرت الصحافة الفرنسية اليوم مُفاجأة مدوية بخصوص غياب النجم الدولي الفرنسي، كريم بن زيمة، عن مونديال قطر.

حيث كشفت أن بن زيمة أراد تلقي العلاج بعد اصابته والبقاء مع منتخب بلاده في قطر.

خاصة وأن احتمال تماثله للشفاء سريعا من أجل المشاركة في الأدوار المتقدمة للمونديال كان كبيرا.

إلا أن مُدرب مُنتخب فرنسا، ديدي ديشان، لم يرغب في تواجده، وطلب منه المغادرة في أسرع وقت بحجة عدم امكانية حدوث ذلك.

ووفقا لـ”ليكيب” الفرنسية فإن العلاقة بين مدرب فرنسا وبن زيمة متوترة، خاصة بعدما تجاهل الأخير، ديشان، في خطاب فوزه بالكرة الذهبية.