هكذا تحطمت طائرة على متنها 61 شخصًا في البرازيل

تحطمت طائرة ركاب يوم الجمعة 9 أوت بالقرب من ساو باولو في البرازيل. وكانت تحمل 57 راكبا و 4 من أفراد الطاقم.

وإذا كانت العناصر الأولى للبحث لم تعد تترك الكثير من الأمل فيما يتعلق بوجود ناجين تحت الأنقاض. فإن ظروف الحادث لا تزال غير واضحة.

وكانت الطائرة، وهي من طراز ATR-72 تابعة لشركة Voepass، وعلى متنها 57 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم. تربط كاسكافيل، في ولاية بارانا الجنوبية، بمطار جوارولوس الدولي في ساو باولو.

وبحسب القوات الجوية البرازيلية، كانت الرحلة تعمل بشكل طبيعي حتى الساعة 1:21 ظهرًا.

ومنذ تلك اللحظة، لم تعد الطائرة تستجيب لمكالمات برج المراقبة في ساو باولو أو تشير إلى حالة طوارئ. وفي الساعة 1:22 بعد الظهر، فقدت إشارة رادار الطائرة.

وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام المحلية الطائرة وهي تهبط بشدة وبسرعة عالية. وأظهرت صور أخرى عمودا طويلا من الدخان يتصاعد فوق ما بدا وكأنه منطقة سكنية.

وبسرعة كبيرة، وصلت فرق الإنقاذ إلى الموقع. وقالت بلدية فالينهوس، التي شاركت في عمليات الإنقاذ في بلدة فينهيدو المجاورة، لوكالة فرانس برس. في رسالة بالبريد الإلكتروني: “لم يكن هناك ناجون”.

شركة Voepass، التي أبلغت في البداية عن وجود 62 شخصًا على متنها، قامت بتعديل هذا الرقم تنازليًا.

وذكرت في بيان صحفي “57 راكبًا و4 من أفراد الطاقم”، أو 61 شخصًا.

كما أكد عمدة مدينة كاسكافيل، ليوناردو بارانهوس، في البداية وفاة 62 شخصًا على شبكات التواصل الاجتماعي.

من جانبه، أعرب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن أسفه للمأساة خلال مناسبة رسمية في جنوب البلاد. ووقف دقيقة صمت حدادا على الضحايا.

وقال لولا قبل التأكد من هذه الحصيلة “سقطت للتو طائرة على بلدة فينهيدو بولاية ساو باولو. وعلى متنها 58 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم ويبدو أن الجميع لقوا حتفهم”.