هكذا تحول بن العمري لنجم مع الخضر بسبب محرز!

روى الناخب الوطني، جمال بلماضي، كيفية تحول جمال بن العمري، من لاعب مغضوب عليه مع الخضر، لعنصر أساسي دون نقاش.
وتحدث أفضل مدرب في إفريقيا، لـ”فرانس فوتبول” بشأن مُدافعه قائلا :”لقد أردت أشاهده عن قرب لأحكم عليه”.
وواصل :”لقد وجدت بأن لا يجد أدنى صعوبة أمام رياض محرز، ياسين براهيمي وسفيان فيغولي، لقد شاهدت لاعبا ذكيا”.
وأضاف :”لقد شعر بأنه سيتحصل أخيرا على فُرصته مع المنتخب الوطني”.
وأردف :”إنه لا يرتبك تماما، عندما يكون مُطالبا بإخراج الكرة أو القيام بتدخل على مُهاجم المُنافس”.
وختم :”هذه الذكريات كانت إيجابية بالنسبة لي مع جمال، وأعتقد بأنه كان قادرا على الإحتراف بأوروبا مُبكرا”.
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