هكذا تحول محرز من “مجهول” لـ”نجم عالمي”

أعدت جريدة “الميرور” تقريرا مُصغرا عن الدولي الجزائري، رياض محرز، مُعتبرة بأنه تحول من مُجرد “جزائري مجهول” لـ”نجم عالمي”.

وإستحضرت الصحيفة العقبات الكثيرة التي إعترضت مشوار الجناح الطائر، والتي عرف كيفية تجاوزها في كل مرة

وإستدلت الجريدة بتصريحات مُدربه السابق في “لوهافر”، إيريك مومبارتس، الذي إعتبر بأن مايحققه رياض غير مُتوقع بالمرة.

وقال التقني الذي أشرف على اليساري في عميد الفرق الفرنسية لـ”الميرور” :”لا أحد تصور بأنه قادر على اللعب في البريميرليغ”.

وواصل :”رياض لاعب طموح جدا، وأعتقد بأن إنتقاله لمانشستر سيتي جاء في الوقت المُناسب، لأنه في قمة مشواره الإحترافي حاليا”.