هكذا تحوّل «روميو» إلى مجرم يحاول الانتقام من فتاة على الـ«فايسبوك» ..والسبب!

ما يزال يصر على خطبتها رغم سلسلة الدعاوى القضائية المرفوعة ضده

هكذا تحوّل «روميو» إلى مجرم يحاول الانتقام من فتاة على الـ«فايسبوك» لأنها رفضت الزواج منه!

هو ليس بمجنون ليلى.. لكن الحب قاده للجنون وأعمى بصيرته بعد علاقة غرامية دامت 8 سنوات وانتهت من دون سبب.

ليجد نفسه يتحول من عاشق ولهان إلى مجرم محترف بعدما أقدم على نشر صور حميمية تجمعه مع محبوبته وراح فيها يقذفها بأقبح العبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتوقف به االأمر عند هذا الحدّ، حسب ادعاءات الضحية، بل قصد أيضا منزلها العائلي ومقر عملها وقام بتشويه سمعتها ردا على مقابلة طلبه للزواج بالرفض.

لتتم متابعته من طرف نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بجرم القذف والتهديد.

المتهم وبمثوله، أمس، لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه عن محكمة الحال والذي قضى بإدانته بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا.

فنّد جزءا من الأفعال المنسوب إليه واعترف بالجزء الثاني، حيث أكد أنه صدم بإنهاء العلاقة بينه وبين الضحية وقصد بيتها العائلي لطلب يدها للزواج وليس تهديدها.

وبخصوص الصور المنشورة على موقع التواصل الإجتماعي «الفايسبوك»، فقد أفاد بأنها نُشرت برضاها، موضحا أن جميع أصدقائه يعرفونها ولا يوجد أي قصد بفضحها، متمسكا بحبه لها وإصراره على خطبتها ثانية رغم رفضه عدة مرات.

وأضاف المتهم بشأن تهمة القذف والعبارات الواردة فيها، أنه تمت محاكمته بشأنها وتحصل على البراءة.

من جهتها، أفادت الضحية بأن المتهم حوّل حياتها إلى جحيم بمضايقاته وملاحقاته المستمرة لها، والتي انتهت بتهديدها بالتشهير.

حيث نفذها عدة مرات كانت آخرها يوما قبل تاريخ الجلسة الحالية.

وهي القضية التي حركت فيها ادعاء مدني آخر، لتطالب بإلزامه بدفع تعويض مادي بقيمة 300 ألف دج.

وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج في حق المتهم الغير الموقوف.