هكذا تحيي العائلة المالكة البريطانية الذكرى الأولى لوفاة الملكة إليزابيث

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، وسط ترقب لإحياء الأسرة المالكة البريطانية لهذا الحدث بفعاليات خاصة.

وكشفت صحف بريطانية ومصادر مقربة كيف ستحيي العائلة المالكة ذكرى وفاة الملكة الراحلة.

وأحيا الملك تشارلز الذكرى الأولى لوفاة والدته الملكة إليزابيث برسالة خاصة جاء فيها: “بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة جلالتها واعتلائي العرش. نتذكر بمزيد من الحب حياتها الطويلة وخدمتها المخلصة وكل ما كانت تعنيه لكثير منا.. إنني ممتن للغاية أيضا للحب والدعم الذي غُمرَت به زوجتي وأنا خلال هذا العام. فيما نبذل قصارى جهدنا لخدمتكم جميعا”.

ويغيب الملك تشارلز عن الظهور علنا في الذكرى الأولى وفاة والدته، حيث قال متحدث باسم العائلة المالكة، إنه لن يكون هناك تجمع عائلي اليوم.

على أن يقضي الملك تشارلز اليوم مع زوجته كاميلا يومهما بهدوء في قلعة بالمورال في أسكتلندا، التي ودعت فيها الملكة إليزابيث الحياة.

ومن المنتظر أن يكرم الأمير ويليام وكيت ميدلتون إرث الملكة ببيان خاص في ذكرى وفاتها. إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد ما إذا كانت كلماتهم ستكون من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم أم عن طريق الإعلام.

ويقول غرانت هارولد، كبير الخدم الملكي السابق للملك تشارلز وزوجته كاميلا في تصريحات لصحيفة إندبندنت البريطانية إنه من المتوقع غياب أي أحداث عامة لإحياء ذكرى مرور عام على وفاة الملكة. متوقعا أن إحياء الذكرى الأولى سيكون شخصيا وليس عاما.

وأشار إلى أن العام الأول سيكون مهماً شأنه شأن باقي الأحداث الملكية الكبرى التي تعيشها العائلة المالكة البريطانية.