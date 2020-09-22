هكذا تخلى “رين” عن فكرة ضم “سليماني”

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أن النجم الجزائري “إسلام سليماني” كان قاب قوسين من الانضمام لنادي “رين”.

وأكدت المجلة الفرنسية، أن النادي الفرنسي تفاوض مع “ليستر سيتي” واقترح مبلغ 5 ملايين أورو لحسم الصفقة.

غير أن إدارة الفريق الانجليزي طالبوا بـ 7 ملايين أورو للتخلي عن “سليماني” الذي كان قد اتفق على الشروط الشخصية.

كل شيء كان جاهزا لإعلان الصفقة، خاصة أن “سليماني” كان قد رفض كل العروض التي وصلته وفضل البقاء في فرنسا.

غير أن إتصالا من “أميان” لإدارة “رين” غير كل شي، فالفريق الفرنسي وافق على طلب “رين” للتعاقد مع “غويراسي”.

حيث أن “رين” تقدم بعرض في شهر ماي الماضي يقدر بـ15 مليون أورو لكن “أميان” أراد حينها 20 مليون أورو.

ومع تقدم المفاوضات بين “لي بروتون” و”سليماني”، تخوفت إدارة “أميان” من فشل انتقال مهاجمها مما جعل الإدارة توافق على 15 مليون أورو.

وحينها كان يجب على إدراة “رين” الاختيار بين “سليماني” صاحب الـ32 سنة و”غويراسي” صاحب الـ 24 سنة.

ووقع الاختيار على اللاعب الشاب مما جعل صفقة “سليماني” تسقط في الماء.