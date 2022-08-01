هكذا تستخدم ساعة غالاكسي لحل مشاكل النوم 

كشفت دراسة نشرتها مجلة “سليب هيلث” الطبية الصادرة عن مؤسسة النوم الوطنية في الولايات المتحدة، أنه يمكن استخدام ساعة غالكسي Watch4 لقياس توقف التنفس أثناء النوم.

ووجدت الدراسة ذاتها أن أجهزة التتبع القابلة للإرتداء،بما في ذلك الساعة ذاتها، كانت دقيقة في قياس مستويات الأكسجين بشكل مستمر لدى المرضى. ما أتاح للباحثين فحص توقف التنفس في أثناء النوم من خلال تحليل البيانات التي تم جمعها بواسطة الجهاز القابل للارتداء.

هذا وقارن فريق مشترك في مركز سامسونغ الطبي وسامسونغ للإلكترونيات قياسات “عامل التشبع بالأكسجين. باستخدام ساعة غالكسي Watch4 مع طرق تتبع النوم التقليدية. بما في ذلك قياس نفس العامل الخاص بتخطيط النومومستويات انقطاع النفس أثناء النوم، وهي العوامل ذاتها التي يعتمد عليها المتخصصون في طب النوم.

وراقبت الدراسة 97 بالغًا يعانون اضطرابات النوم. وتتراوح أعمار العينة من 13 إلى 44 عامًا. حيث تم تشخيص معاناة المشاركين من انقطاع النفس الانسدادي النومي العادي أو المعتدل أو المتوسط أو الشديد.

هكذا تقوم ساعة غالكسي Watch4 بقياس عامل التشبع بالأكسجين في الدم

تم استخدام وحدة مقياس النبض الانعكاسي لـساعة سامسونغ الموجودة على الجانب السفلي من الجهاز القابل للارتداء. والتي تلامس الجلد مباشرة لقياس مستويات عامل التشبع بالأكسجين في الدم.

انقطاع النفس الانسدادي النومي

هو أحد اضطرابات النوم الشائعة، وتشير التقديرات إلى أنه يصيب 38% من الأشخاص البالغين. ويقصد به عمومًا انسداد مجرى الهواء العلوي المتكرر في أثناء النوم، ما يؤدي إلى عدم تشبع الأكسجين. والاستيقاظ المتكرر، وزيادة النشاط الودي.

كما تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 50% من الرجال و 25% من النساء في منتصف العمر يعانون مشكلةانقطاع التنفس في أثناء النوم. وتتراوح الحالات بين المتوسطة زالشديدة.