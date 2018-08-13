هكذا تستعد “سيال” لعيد الأضحى

وجهت شركة المياه و التطهير لولاية الجزائر نداءا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى سكان عاصمة الولاية.

وكذا قاطني ولاية تيبازة على التعاون معها ،من أجل الحفاظ على نظافة المحيط أيام عيد الأضحى.

ويأتي ذلك في اطار تجنب الحالة الكارثية التي تؤول اليها الشوارع الجزائرية بعد ذبح الأضحية، وكذا لتفادي إنسداد قنوات الصرف الصحي.

حيث قامت مؤسسة “سيال” بتوجيه تعليمات للمواطنين، منها عدم رمي زوائد الأضاحي في شبكات الصرف الصحي ووضعها بأكياس.

ورميها في المكان المخصص لها، إضافة الى عدم تعليق الأضحية في الشارع حتى لا يتشوه المنظر العام للمنطقة.

كما جندت سيال مختلف الموارد المادية و البشرية للتدخل إن إستدعت الحاجة ووضعت رقما خاصا لتلقي اتصالات و انشغالات المواطن.