هكذا تستعد وزارة التربية لمنع تسرب فيروس الكوليرا للمدارس

دعت، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، مدراء المؤسسات التربوية على المستوى الوطني.

بوجوب إتخاذ جميع الإحتياطات اللازمة لحماية التلاميذ والوسط التربوي من وباء الكوليرا داخل المؤسسة.

بتدعيم قواعد النظافة من خلال صيانة وتطهير الخزانات والصهاريج.

و كذا دورات المياه تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

وأضافت بن غبريت، خلال اللقاء الذي جمعها بمديري التربية من كافة الولايات بثانوية الرياضيات بالقبة.

أنه يتوجب إتخاذ جملة من الإحتياطات إبتداء من الأسبوع الجاري تحسبا للدخول المدرسي.

كما طالبت الوزيرة إلى وضع مناشير وملصقات في المؤسسات التربوية.

تدعو إلى إتخاذ إحتياطات وتدابير وقائية، حتى لو إستلزم الأمر منع التلاميذ من التوجه الى المدرسة.