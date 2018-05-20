هكذا تسوّل “الرّوجي” بقاصر لينصُب 900 مليون من قريبه

علمت “النّهارأونلاين” من مصادر عليمة،أنّ عناصر الشّرطة القضائية لأمن دائرة صدّوق التابعة لأمن ولاية بجاية.

أفلحت مؤخرا في توقيف شخص متورط في قضية النصب والاحتيال لسلب ثروة الغير مع انتحال وظيفة واستغلال قاصر بالتهديد.

تفاصيل القضية حسب ذات المصدر، تعود إلى تقديم الضحية شكوى ضد المشتبه فيه المدعو/ ن ش ، المكنى ” الرّوجي ” الذي يعدّ من أقاربه.

لأجل تعرضه للنّصب والاحتيال حيث تقدّم من محله الخاص ببيع اللحوم بمدينة صدّوق وطلب منه مساعدة امرأة لديها بنت قاصرة مريضة وحالتها الإجتماعية مزرية.

مما وافق على الفكرة حيث منح له عدة مبالغ مالية وبعدما تعرّف الضّحية على بنت تلك المرأة قرّر الزواج منها.

ليستغل ذلك الشخص الفرصة وأصبح ينسج قصص وسيناريوهات خيالية لتمكينه من الحصول على مبالغ مالية مختلفة.

وذلك بتواطؤ ومساعدة بنت تلك المرأة التي كانت على علاقة غرامية معه وتلبي جميع مطالبه الكيدية تحت طائلة التهديد.

لجعل الضحية يصدّق ما قيل له من طرف المشتبه فيه، إلى أن وصل المبلغ الإجمالي المسلم له حوالي 900 مليون سنتيم.

وعند رفض الضحية تسليم أي مبلغ آخر للمشتبه فيه قام هذا الأخير بالابتعاد عنه والاختفاء عن الأنظار ليتفطّن الضّحية في الأخير أنه وقع ضحية نصب وإحتيال.

وأفضت تحريات الضبطية القضائية إلى أن المشتبه فيه صرف جلّ تلك الأموال المتحصل عليها من الضحية في الملاهي الليلية.

ولقد تمّ إحالة المشتبه فيه على الجهات القضائية، حيث تمّ إيداعه الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالنصب والإحتيال لسلب ثروة الغير وإنتحال وظيفة مع إستغلال قاصر بالتهديد.