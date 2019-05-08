هكذا تصرف الجزائريون مع طفل أجبره زوج أمه على “الطلبة”

تطرق برنامج، مزال الخير 2، في عدده الثاني، لموضوع حساس، يتمثل في التفكك الأسري، والذي يكون فيه الأطفال، الضحية الأولى.

وتمثلت التجربة التمثيلية، في طفل يتعرض للظلم والتعنيف من قبل زوج والدته، والتي لا تستطيع أن تدافع عنه.

ويجبر زوج الأم الطفل على الخروج لـ”الطلبة”، ويهدده بأن لا يعود للمنزل حتى يحضر النقود.

وهنا ينهار الطفل في الشارع، ويطلب من المارة أن يتصلوا بوالده، ليحضر ويأخذه معه، وينقذه من ظلم زوج الأم.

إلا أن المفاجأة أن الأب لا يكترث لحال إبنه، ويحمله مسؤولية وضعه، كونه إختار العيش مع والدته.

وتفاعل المارة مع الطفل الذي كان منهارا، وقام العديد منهم بتوبيخ الأب، بل إن بعضهم عرض على الطفل الذهاب للعيش معه.

ويوجه البرنامج من خلال هذه الأحداث، رسالة للآباء، بأن يحافظوا على فلذات أكبادهم، وأن يحكموا العقل قبل أن يتخذوا قرارا مصيريا، وهو أبغض الحلال عند الله، ألا وهو”الطلاق”.