هكذا تصنف أمل بوشوشة نفسها في الدراما العربية

حلّت الفنانة الجزائرية الشابة، أمل بوشوشة، على برنامج “قصة حلم”، الذي يعرض على قناة “لنا”، ويستضيف كبار الفنانين العرب.

وفي رد على سؤال حول تصنيفها في الدراما العربية، أجابت أمل : “إنها أصبحت إسما، ومازالت في البدايات”.

وأكدت فراشة الشاشة العربية، أنها تحتاج إلى نجوم بجانبها، لأجل نجاح العمل، وحيتها مذيعة البرنامج، على صراحتها.

وحول تصنيفها من بين ممثلات الصف الأول، على غرار، نادين نجيم، وسيرين عبد النور، سلافة معمار، وسلاف فواخرجي، قالت بوشوشة: “أن لكل واحدة منهن مكانتها وموقعها”.

وكان آخر عمل، لأمل بوشوشة، مسلسل دولار، مع النجم عادل كرم.

فيما عرض لها في شهر رمضان الماضي، مسلسل “أبو عمر المصري”، مع النجم المصري، أحمد عز.