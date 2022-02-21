هكذا تطبق الضريبة على المداخيل العقارية

كشفت المديرية العامة للضرائب عن الإجراءات المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي، صنف المداخيل العقارية.

وأكدت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها أمس الأحد، أن المداخيل الناتجة عن العقود العقارية المبرمة عن إيجار، ذات طابع مدني، لعقارات منية وغير مبينة، بين أطراف لفروع من الدرجة الأولى. غير خاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف المداخيل العقارية.

وأضافت أنها تطبق على المداخيل العقارية في مكان تواجد العقار. بنسبة 7 بالمائة بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار ذا طابع سكني مهما كانت طبيعة العقار المؤجر. أي ذات استعمال جماعي أو فردي. و15 بالمائة بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار عقار ذا استعمال تجاري أو مهني. غير مزود بالأثاث أو المعدات. بالإضافة كذلك إلى تلك المتأتية من الإيجار لفائدة الشركات. وكذا 15 بالمائة بالنسبة للمداخيل الناتجة عن إيجار العقارات غير المبنية. و10 بالمائة للمداخيل الناتجة عن إيجار العقارات غير المبنية ذات استعمال فلاحي.

وأضافت المديرية، أن النسبة المطبقة بـ 7 بالمائة تطبق عندما يكون المبلغ السنوي للإيجار يفوق 600 ألف دج. مهما كانت طبيعة الإيجار المحصل. بحيث تمثل هذه الضريبة دينا ضريبيا يتم خصمه من الإخضاع الضريبي النهائي للدخل الإجمالي الذي تعده المصالح الجبائية التابع لها موطن تكليف الخاضع

وأشارت المديرية، إلى أنه يتوجب التصريح بالمداخيل العقارية في أجل أقصاه 20 يوما من الشهر الذي يلي تحصيل الإيجار، وتسديد المستحقة لدى قباضة الضرائب التي يتواجد فيها العقار المؤجر من خلال تصريح يقوم مقام حافظة إشعار بالتسديد.

وأوضحت المديرية، أنه نظرا للوضع الصحي الذي تعرفه البلاد وفي انتظار استكمال التطبيق، يسمح لجميع المكلفين بالضريبة بتأدية التزاماتهم بالتصريح والدفع عن بعد من خلال البطاقة المشتركة للبنوك أو الذهبية. كما بإمكانهم التصريح ودفعها على الدخل الاجمالي صنف مداخيل عقارية من مكان إقامتهم.