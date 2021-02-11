هكذا تعرض “محرز” للاحتيال !

تعرض النجم الجزائري “رياض محرز” للاحتيال من طرف سائق حافلة “شريف محمد” صاحب 32 سنة.

وقام “محمد” بإنفاق 175 ألف جنيه إسترليني من البطاقة البنكية لـ “رياض محرز”، منها 20 ألف باوند لعطلة في “إيبيزا” في 2017.

كما اشترى المحتال “سروال جينز” من ماركة “أرماني” مقابل 1400 جنيه إسترليني أي ما يعادل 30 مليون سنتيم.

وقام “محمد” بالذهاب إلى أحد “الكازينوهات” الفاخرة في لندن بالإضافة إلى حجزه جناح بأحد أبرز الفنادق الفخمة في عاصمة الضباب.

واستلزم محرز 5 أسابيع كاملة ليعرف أنه تم حجز هذه القيمة المالية الكبيرة من حسابه البنكي.

وكان أحد الأشخاص يدعى “باركلايس” قد انتحل صفة محرز في البنك وطالب ببطاقة ثانية حسب ماذكرته صحيفة “الصن”.

وصرح “ميك نيفيل” محقق سابق لصحيفة “دايلي مايل“: “الغريب في الأمر أنه تم صرف 175 ألف جنيه استرليني من بطاقة بنكية دون أن يدرك الخاسر ذلك”.