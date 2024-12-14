هكذا تعرف أهلية خطك لأنترنت الألياف البصرية

أوضحت مؤسسة اتصالات الجزائر، طريقة معرفة ما إذا كان خطكم مؤهل لانترنت الألياف البصرية.

وحسب بيان لذات الهيئة، ما على المعنيين، سوى إدخال رقم الهاتف الثابت والمحمول وإكتشاف أهلية خطهم لأنترنت الألياف البصرية على هذا الرابط:

https://www.algerietelecom.dz/ar/migration

وأوضحت اتصالات الجزائر، أنه وفي حال كان خطهم مؤهل، يستطيع زبائنها، تسجيل طلب الإشتراك ببضع نقرات فقط على نفس الرابط.

ونبهت المؤسسة، إلى أن هذا الرابط لا يخص الزبائن المشتركين حاليا في Idoom Fibre ولا يتضمن بياناتهم.