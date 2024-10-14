هكذا تفاعل الإعلام العربي والعالمي بعد تأهل الجزائر إلى “كان” 2025

تفاعل الإعلام العربي و العالمي بقوة مع تأهل المنتخب الوطني لكأس أمم إفريقيا 2025 بعد الفوز أمام الطوغو (0-1) في الجولة الرابعة من التصفيات.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل رسمياً إلى العرس الكروي برصيد 12 نقطة كرابع منتخب بعد المستضيف المغرب وبوركينافاسو والكاميرون.

ونشر موقع “360 سبورت عربية” صورة للناخب الوطني بيتكوفيتش ومحرز و بن رحمة والبقية في حالة محاربين جاهزين للحرب وكتب “رحلة النجمة الثالثة تبدأ الآن من محاربي الصحراء”.

وكتب موقع “إرم سبورت” الإماراتي: “الجزائر ثالث المنتخبات المتأهلة بعد بوركينافاسو والكاميرون بجانب أصحاب الأرض المغرب”.

وقال موقع “العربية رياضة ” عقب التأهل: “منتخب الجزائر يتأهل إلى كأس إفريقيا.. الجزائر 12 نقطة”.

كما هنأ موقع “يويفا” الخضر بالتأهل إلى كأس إفريقيا، بنشر صورة بن سبعيني على صفحته بموقع فيسبوك “الجزائر تواصل مهامها دون خطأ”.

وقال موقع “غول” العالمي: “رفقا محرز من أجل التتويج باللقب الأغلى في النسخة القادم”.

وكتب موقع “كنال سبور أفريك” عبر منشور له: ” الحد الأدنى من الخدمة.. الجزائر تحقق التأهل إلى كأس إفريقيا”.

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