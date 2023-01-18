هكذا تفاعل الإعلام العربي والعالمي مع تأهل الجزائر

ابرز الإعلام العربي والعالمي ردّة فعل قوية و ايجابية على تأهل المنتخب الوطني للمحليين إلى الدور ربع النهائي من منافسة الشان.

و كان الناخب الوطني مجيد بوقرة و لاعبيه قد قطعوا تأشيرة التأهل على رأس المجموعة على حساب منتخب إثيوبيا

وقال موقع “فرانس 24″ في تقريره الصادر عقب المباراة ” بوقرة ينجح في قيادة الجزائر للتأهل إلى ربع نهائي الشان”.

كما قال موقع “RF1” :”ليبيا لم تمر إلى الدور الثاني، الجزائر تحسم التأهل إلى الدور الثاني”.

إلى جانب ذلك، قال موقع “أفريكا فوت” “الجزائر أولى المنتخبات المتأهلة في كأس إفريقيا للمحليين” كما أردف موقع “الإمارات اليوم” “الجزائر تحقق فوزها الثاني في أمام إفريقيا للمحليين”

وختم موقع “القاهرة 24” في تقريره اليوم “منتخب الجزائر يقتنص 3 نقاط مهمة أمام إثيوبيا في أمم إفريقيا للمحليين”.

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