هكذا تفاعل الإيطاليون مع أداء بن ناصر أمام بولونيا

تفاعل الإعلام الإيطالي بشكل إيجابي، مع المستوى الذي قدمه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، خلال افتتاح مُباريات الكالتشيو، أمس الإثنين.

وأختير متوسط الميدان الصاعد، كأفضل لاعبي الروسونيري رفقة زلاتان إبراهيموفيتش، من طرف جريدة “كوريري ديلا سيرا”.

ونال صاحب القدم اليُسرى علامة 7/10، نظرا للدور الكبير الذي قام به في الاسترجاع وصناعة اللعب من الخلف أمام بولونيا.

وإعتبر الطاليان، بأن خريج مدرسة آرل آفينيو، يتطور بشكل كبير في كل مرة، مما يعد بموسم كبير بالنسبة له مع أشبال بيولي.

يُذكر بأن الفريق الأحمر والأسود، فاز بثنائية دون رد على حساب بولونيا، في لقاء جلب فيه بن ناصر ركلة جزاء.